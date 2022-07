Merate di Vino, con la Pro Loco spazio alle eccellenze enogastronomiche

Un luglio da vivere con la Pro Loco: balera sotto le stelle, street festival ed eccellenze enogastronomiche da gustare

Ricco il calendario di eventi promosso nell’ambito di E…state a Merate

MERATE – La balera sotto le stelle questo giovedì (7 luglio), lo street festival Merart nel fine settimana del 9 e 10 luglio e la prima edizione di Merate di Vino, la degustazione enogastronomica in collaborazione con il “Consorzio Vini IGT Terre Lariane in programma sabato 16 luglio. E’ ricchissimo il programma di iniziative messe a punto dalla Pro Loco per il mese di luglio.

Si comincia giovedì 7 luglio quando nell’ambito del terzo giovedì del ciclo “E… State a Merate” il centro storico si trasformerà in una balera sotto le stelle. Diverse le proposte: in piazza don Minzoni sarà possibile ballare sulle note del liscio con l’orchestra Barry mentre Piazza Prinetti sarà avvolta dalle sonorità folk dei Dōna Flor. Largo al blues in via Manzoni con il concerto di Katy Lady Blues & Airport Connection mentre in piazza Vittoria è prevista l’esibizione de The Staff Cover Band. Infine, in viale Lombardia, spazio per le note della Cover Band Il Negozio Dei Fiori.

Altrettanto ricco il programma del MerArt Street Festival con gli spettacoli di giocoleria e magia in programma sabato 9 e domenica 10 luglio. Si comincia sabato 9 luglio in piazza degli Eroi con gonfiabili e frittelle per i più piccoli a partire dalle 18.30. Alle 21.30 spettacolo di magia “The Dini Show” con Alessandro Alegria.

E’ prevista la possibilità di mangiare in alcuni ristoranti (Tartaruga, Tessitura e il pub di Cassina) con menù e prezzi convenzionati Pro Loco ( link: http://www.prolocomerate.org/merart/). Domenica si replica con gonfiabili e frittelle per i più piccoli e con spettacoli di magia e prestigio. Alle 18.30 e alle 20.45 spazio a El Bechin con “Horror Puppet Show” mentre alle 19.15 e alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo eccentrico con il dott. Stock. Alle 20 e alle 21.15 grande spettacolo di giocoleria con Gera Circus. In caso di maltempo tutte le esibizioni si svolgeranno presso l’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri”di Piazza degli Eroi 3.

E’ una scommessa che punta a diventare un appuntamento fisso dell’estate meratese “Merate di Vino”, degustazione enogastronomica promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il “Consorzio Vini IGT Terre Lariane”.

La manifestazione si terrà sabato 16 luglio, dalle 17 alle 23, in Piazza Prinetti a Merate. A curarla, nei minimi dettagli, un gruppo di giovani, formato da Davide Rota, Sara Recalcati, Federico Giannini e Diego Riva, che hanno arruolato cinque cantine del “Consorzio Vini IGT Terre Lariane” (da Merate, Montevecchia, La Valletta Brianza e Fino Mornasco) e quattro aziende agricole per proporre un viaggio nel gusto e nelle eccellenze enogastronimiche del territorio.

Partecipare a Merate di Vino è semplice: basterà ritirare il kit di benvenuto (composto da calice e porta calice personalizzato) presso lo stand della Pro Loco in piazza Prinetti e passeggiare poi per la piazza, chiacchierando, di stand in stand, con i produttori, degustando le diverse etichette e assaggiando i prodotti delle aziende agricole… Il tutto accompagnato da musica jazz live e dalle 21 da dj set per un aperitivo/cena in compagnia all’ombra.

Tre i percorsi previsti. Il primo costituito da 4 calici (3 base e 1 premium) + 4 assaggi gastronomici: al costo di 18 euro; il secondo da 6 calici (4 base e 2 premium) + 6 assaggi gastronomici a 20 euro e il terzo da 8 calici (5 base e 3 premium) + 8 assaggi gastronomici al costo di 25 euro.

Ogni calice premium potrà essere sostituito da una degustazione di gin, visto che oltre agli stand del Consorzio Igt Terre Lariane, sarà a disposizione, per gli amanti del gin, Imbergin, il gin nato proprio ad Imbersago.

Oltre ai percorsi sarà possibile acquistare singole consumazioni.



E’ consigliata la prenotazione tramite il sito “Eventbrite”:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-merate-divino-368399321287

Sarà comunque disponibile la possibilità di acquistare i tagliandi anche nel giorno dell’evento direttamente in Piazza Prinetti o i giorni precedenti in Sede Pro Loco il Martedì 10:00-12:00 / 21:00-23:00 o il Sabato dalle 10:00-12:00