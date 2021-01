Dopo la positività di un collega, 9 dipendenti si sono sottoposti oggi ai test antigenici: 2 positivi e 3 presunti

Panzeri: “Aspettiamo la conferma del tampone e poi valuteremo se estendere i test ad altri colleghi”. Al via intanto la sanificazione di tutti gli uffici

MERATE – Dipendenti positivi al Covid: il Comune chiude per sanificazione. Succede a Merate, dove il Municipio resterà chiuso al pubblico lunedì prossimo, 11 gennaio, per sanificazione degli uffici situati al primo e al secondo piano. Domani, sabato, si procederà invece alla sanificazione degli uffici della Polizia locale e dell’Anagrafe, situati al piano terra di Palazzo Tettamanzi, con accesso indipendente dalle ali laterali.

La necessità di provvedere a un corposo intervento di pulizia degli ambienti e degli spazi è scattata oggi, venerdì, dopo l’esito dei test antigenici a cui si sono sottoposti, nel centro tamponi aperto al Cag, 9 dipendenti comunali, entrati in contatto nei giorni scorsi con un altro dipendente, risultato positivo al coronavirus nel periodo a cavallo delle festività natalizie. “D’accordo con Ats avevamo stabilito di sottoporre a test i colleghi di ufficio passati i 10 giorni dal riscontro della positività del collega” precisa il sindaco Massimo Panzeri, precisando come la decisione sia stata presa come scrupolo non rientrando i colleghi nei contatti stretti del dipendente positivo. L’esito dei test antigenici, che dovrà essere confermato dal tampone molecolare, ha quindi stupito non poco le stesse persone che si sono sottoposte a controllo.

Due sono infatti risultate positive, tre presunte positive e quattro negative. “Aspettiamo lunedì con i referti dei test molecolari prima di capire se sarà necessario sottoporre altri colleghi a tampone – continua il sindaco -. Nel frattempo i dipendenti risultati positivi o presunti positivi non hanno fatto rientro al lavoro”.

Da sottolineare che, come previsto per la pubblica amministrazione, anche l’amministrazione comunale di Merate ha previsto il ricorso allo smart working prevedendo la presenza in Comune dei dipendenti solo in caso di necessità.

La notizia dei nuovi dipendenti positivi ha però spinto l’amministrazione comunale a programmare una sanificazione di tutto il Municipio: “Avevamo già effettuato un intervento, ma relativamente solo all’Ufficio tecnico. Ora lo estenderemo a tutti gli ambienti”.