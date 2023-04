Merate: divertimento e sorprese con la caccia alle uova della Pro Loco

Tante le famiglie che hanno partecipato ieri, sabato, alla caccia alle uova promossa dalla Pro Loco

L’iniziativa ha colto nel segno: prima i giochi nel parco di Villa Confalonieri, poi la trasferta al centro anziani e il gran finale, goloso, in piazza Prinetti

MERATE – Divertimento e sorprese alla caccia alle uova promossa sabato dalla Pro Loco. Tante le famiglie che hanno deciso di partecipare all’appuntamento organizzato dal sodalizio guidato da Simona Vitali dopo il grande successo raccolto, lo scorso anno, dalla prima edizione.

Immutato il palinsesto di eventi, con il ritrovo alle 14.30 nel parco di Villa Confalonieri per iniziare la caccia alle uova, nascoste in ogni pertugio e nascondiglio del bellissimo giardino della villa, in passato sede del Municipio.

Dopodiché, via alle gare di corsa con i sacchi, con i bambini suddivisi per età e alla camminata, cucchiaio in bocca, per trasportare un uovo sodo senza farlo cadere. Anche i più grandi non hanno voluto rinunciare a cimentarsi con la corsa nei sacchi con una batteria che ha visto protagonisti diversi consiglieri della Pro Loco e anche il sindaco Massimo Panzeri.

Al termine, trasferimento al centro anziani di piazza don Minzoni, dove, grazie alla sinergia con Sineresi, è stata organizzata un’altra caccia all’uovo con tanto di conigli… in carne e ossa, nascosti nel parco Belgioioso.

Infine, gran finale a sorpresa in piazza Prinetti con l’apertura dell’uovo gigante di cioccolato distribuito poi a tutti i presenti.