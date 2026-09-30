Merate: giochi e divertimento per la festa di apertura dell’oratorio

Il tema dell’anno oratoriano 2026/27 è “Sei nella festa”

Tante iniziative e proposte per sancire l’inizio del nuovo anno in oratorio

MERATE – “Sei nella festa”: è il tema dell’anno oratoriano di quest’anno, aperto ufficialmente lo scorso fine settimana con le iniziative predisposte dall’oratorio San Giovanni Bosco e San Filippo Neri. Ricco il programma di iniziative predisposto dal coadiutore don Davide Serra insieme ai volontari per richiamare in via Papa Giovanni XXIII bambini, giovani e famiglie con proposte volte a coinvolgere e intercettare interesse e partecipazione.

Il primo appuntamento in programma è andato in scena venerdì sera con la visione dei filmati delle vacanze dei Caseggi e del pellegrinaggio dei giovani a Santiago di Compostela. Sabato pomeriggio è stata invece la volta del torneo memorial Pietro Colombo e Carla Bragion, organizzato dall’Osgb Merate. In serata, dopo la piadinata, largo al contest delle band Sound Revolution con la partecipazione, tra gli altri, degli Icy Veil, degli Undercover dei Musiquanti, dei Meatballs e degli Eureka.

Domenica invece la giornata si è aperta con la messa in oratorio durante la quale è stato conferito il mandato educativo a tutti gli allenatori, dirigenti, catechisti, aiuto catechisti ed educatori, più di 60 ragazzi e adulti che quest’anno si sono messi a servizio della crescita dei più piccoli.

A loro don Davide ha rinnovato l’invito a mantenere “un cuore aperto e generoso come quello dei ragazzi e degli adulti che durante tutta la settimana hanno preparato il fantastico pomeriggio di giochi che ha fatto fare il giro delle sette meraviglie del mondo ha quasi 100 tra bambini e adulti”. Un pomeriggio sereno e leggero che ha regalato divertimento, sorrisi e leggerezza a tutti i partecipanti, facendo riscoprire il valore di essere comunità.

Il prossimo appuntamento è ora venerdì 2 ottobre con l’apertura dei percorsi di catechismo con la cerimonia dei passaggi.

Domenica 4 ottobre invece messa alle 10 in onore di San Francesco e della Dedicazione della Chiesa dell’oratorio con professione di fede delle ragazze di 3 media. Celebrerà don Amilkar.

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