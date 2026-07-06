Merate DiVino riempie la piazza: successo per il percorso enogastronomico della Pro Loco

Oltre mille persone presenti in piazza: venduti 700 biglietti per il percorso di Merate DiVino

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, ha colto nuovamente nel segno

MERATE – Settecento biglietti acquistati e oltre mille persone presenti in piazza per un evento che si conferma atteso e imperdibile. Ottimo riscontro, anche questa volta, per Merate DiVino, il percorso enogastronomico promosso dalla Pro Loco per valorizzare e mettere in mostra le eccellenze vinicole e gastronomiche del territorio, rigorosamente a chilometro zero.

Ritirato il kit con il portacalice alla cassa allestita davanti alla fontana, i partecipanti hanno potuto poi effettuare il percorso tra le nove cantine presenti, tutte aderenti al Consorzio Igt Terre Lariane, affiancate da una selezione di produttori locali i (tra cui il Distretto del Cibo della Valle del Curone) che hanno proposto specialità alimentari legate alla tradizione brianzola e lariana.

Il pacchetto prevedeva sei degustazioni di vino e cinque assaggi gastronomici, con la possibilità poi di acquistare singole degustazioni.

Uno dietro l’altro, gli stand allestiti tra via Baslini e piazza Prinetti hanno così raccontato storie di vini e di produttori, le loro fatiche e le loro aspirazioni, dando risalto al duro lavoro che si nasconde dietro la produzione di una bottiglia di vino o di un prodotto agricolo a chilometro zero.

L’iniziativa, nata come una scommessa cinque anni fa da un gruppo di giovani della Pro Loco, si è rivelata ancora una volta vincente trasformando la piazza, libera da auto e traffico, in un bel posto, libero e aperto, dove trascorrere del tempo in compagnia scambiando chiacchiere con gli amici o fare nuove conoscenze.