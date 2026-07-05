Merate, don Davide sacerdote da 5 anni: grande festa in oratorio

Don Davide, 30 anni, era arrivato a Merate come novello sacerdote nel 2021

Tra ironia e battutine, il messaggio di riconoscenza dei suoi ragazzi: “Non ti sei mai tirato indietro”

MERATE – L’oratorio in festa con il coadiutore don Davide Serra che questa mattina, domenica 5 luglio, ha festeggiato i primi cinque anni di ordinazione sacerdotale con la comunità che, nel 2021, novello prete, l’ha accolto.

“Quando sono arrivato tra voi avevo detto che avremmo costruito delle belle pagine insieme – ha ricordato il don durante la predica della messa concelebrata sotto il portico dell’oratorio insieme al prevosto don Mauro Malighetti -. Sono sicuro che andremo avanti a scrivere, insieme, altre pagine bellissime”.

Don Davide ha espresso anche l’auspicio che si possa lavorare all’unisono per superare le divisioni e i campanilismi ancora presenti in città, facendo rete con gli altri oratori di Merate e le tante associazioni che contribuiscono alla crescita della comunità, in primis l’Osgb.

Condito di ironia, affetto e riconoscenza per il don, impegnato in queste settimane nel Grest estivo, il messaggio letto dai giovani dell’oratorio che hanno rimarcato il percorso svolto insieme in questi cinque anni: “Quando nel 2021 ci venne comunicato l’ingresso in comunità del prete più giovane della Diocesi, pensavamo arrivasse un ragazzo dalla folta chioma fluente – hanno esordito lanciando la prima frecciata al giovane sacerdote -. E invece sei arrivato tu, facendoci capire che il Signore ha abbondato in moltissime qualità, ma arrivato ai capelli ha deciso di riposarsi. Scherzi a parte, passiamo alle tue vere qualità… Quali?”

Tra i sorrisi dei fedeli presenti a messa e l’ammissione di un nuovo scherzo, il discorso ha cambiato registro andando a focalizzarsi sui doni e sui talenti che il don, classe 1996, nato e cresciuto a Milano Bicocca, ha portato a Merate: “Fin da subito ci ha colpito l’entusiasmo e la voglia dai fare con cui ti sei presentato. Con te abbiamo scoperto il dono dell’ubiquità, la tua capacità di esserci sempre per tutti e ovunque. Hai dato prova, in questa comunità, delle tue doti da buon pastore, guidandoci sui sentieri sicura sia nella giungla cittadina che sui tragitti di montagna. Ci hai insegnato che la via giusta non è sempre quella più comoda, facile e sicura”.

Un tributo di affetto in cui è tornata a far capolino l’ironia parlando dei ristori a suon di bacche selvatiche, delle improvvisate lezioni di botanica e astrologia e della pazienza infinita esercita ogni giorno, durante i Grest, i caseggi, le fiaccolate e i tanti momenti promossi per cercare di far scoprire ai più giovani il valore di essere comunità.

“A bordo della nostra barca o meglio, peschereccio, che ammettiamo essere a volte sgangherato non ti sei mai tirato indietro, ci sei sempre stato di esempio, portando un’attenzione speciale ai merluzzi che nuotavano negli abissi solitari più bui e solitari. Ci hai dimostrato l’importanza di avere cura degli altri, avendola di noi anche solo con una chiamata, un messaggio e le tue storiche chiacchierAdo. Ti ringraziamo di cuore per la tua testimonianza e per ogni singolo momento vissuto insieme”.

Simbolici e ricchi di significato anche i doni consegnati all’altare, tra cui un eloquente kit di sopravvivenza.

Terminata la messa, brindisi e porta per tutti: non poteva mancacele poi un gioco finale con delle prove che don Davide ha dovuto superare per mostrare il cammino compiuto in questo primo lustro di ordinazione sacerdotale.