Merate, don Riccardo Sanvito in partenza dalle parrocchie di Sartirana e Pagnano

L’annuncio è stato dato questa sera dal prevosto don Mauro durante la messa prefestiva a Sartirana

Al suo posto da settembre arriverà don Alessio Marcari

MERATE – L’annuncio è stato dato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio, durante la messa prefestiva del sabato celebrata alle 17 nella chiesa di Sartirana dal prevosto don Mauro Malighetti.

Dal prossimo settembre, don Riccardo Sanvito, sacerdote dal 2008, originario di Osnago, non sarà più parroco nelle parrocchie di San Pietro a Sartirana e San Giorgio a Pagnano: l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha infatti deciso di trasferirlo a Costa Masnaga dove continuerà a svolgere il suo ministero sacerdotale.

Una grossa novità per due delle più attive comunità parrocchiali di Merate, da sempre contraddistinte per il grande e generoso apporto di volontari e le tante attività promosse.

Il posto di don Riccardo verrà ricoperto da don Alessio Marcari, classe 1991, ordinato sacerdote nel 2017: dopo essere stato responsabile dell’oratorio di Vimodrone, don Alessio ha svolto il compito di cappellano militare e si appresta ora ad arrivare in città prendendo la residenza a Pagnano.

Si occuperà, anche lui, delle due parrocchie di Pagnano e Sartirana come don Riccardo potendo contare sull’appoggio del coadiutore don Davide Serra, come responsabile degli oratori e del prevosto don Mauro Malighetti come parroco delle quattro parrocchie meratesi (Merate, Novate, Pagnano e Sartirana).