Merate, don Sergio Massironi si dimette da rettore del Collegio Villoresi

Un fulmine a ciel sereno per studenti e famiglie dell’ex Dame Inglesi

Il nome del sostituto verrà deciso nel consiglio di amministrazione del 5 maggio

MERATE – Don Sergio Massironi si è dimesso da rettore del Collegio Villoresi, istituto paritario che oltre la sede a Monza conta anche quella di via monsignor Colombo a Merate negli spazi dell’ex Dame Inglesi.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno all’interno della realtà scolastica dove don Sergio era arrivato come rettore nel 2019, succedendo a don Romano Crippa. Con una nota diffusa dell’ufficio stampa del Collegio si precisa che “don Sergio Massironi ha rassegnato le sue dimissioni come Consigliere Delegato per le attività educative e che resterà rettore del Collegio fino al 31 agosto, data in seguito alla quale subentrerà il nuovo Rettore, il cui nome sarà reso noto il 5 maggio in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione”.

Già da oggi, martedì, le deleghe aziendali tenute da don Sergio saranno temporaneamente assunte dalla professoressa Paola Battaglia, Vicerettore del Collegio San Carlo di Milano, fino all’entrata in carica del nuovo Rettore. “Il Collegio Villoresi esprime il proprio ringraziamento a don Sergio per il lavoro svolto in questi anni e per il grande impegno profuso per la comunità della Scuola e per il territorio”.