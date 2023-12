Merate, donati al Comune cinque quadri di Donato Frisia

L’importante donazione è stata effettuata dalla famiglia Trivoli

Le tele raffigurano paesaggi di Merate, del territorio e di Venezia

MERATE – Cinque quadri del celebre pittore Donato Frisia sono stati donati al Comune di Merate. Si tratta di tele, raffiguranti dei paesaggi con scorci di Merate, del territorio e di Venezia, dipinte dal pittore di cui quest’anno ricorre un duplice importante anniversario, ovvero la nascita avvenuta a Merate il 30 agosto 1883 e la morte, avvenuta 70 anni dopo, il 13 dicembre 1953, sempre in città.

La donazione porta la firma della famiglia Trivoli, a cui vanno i sentiti ringraziamenti dell’amministrazione comunale attraverso l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani: “Le nipoti di Giulio Trivioli, storico gestore del negozio di drogheria in via Manzoni, hanno deciso di donare, dopo la recente morte della mamma Luisa Trivioli, cinque quadri del pittore Donato Frisia chiedendo di trovare un’adeguata esposizione in memoria della famiglia Trivioli”.

Tra le idee al vaglio della Giunta, quella di posizionare i dipinti, il cui valore è stimato in circa 2.500 euro l’uno, in sala consiliare.

L’importante donazione delle opere di Donato Frisia arriva in un anno significativo per il compianto pittore meratese, celebrato dal Comune, insieme alla Provincia di Lecco e al comune di Olgiate Molgora, con la mostra a lui dedicata presso Villa Confalonieri all’interno del progetto “Carpi, Frisia, Gola: memorie di un territorio”.