Il bel gesto della Fondazione Costruiamo il Futuro

I sei Pc sono stati messi a disposizione dal socio Oreste Panzeri

MERATE – “Quando siamo venuti a conoscenza del raid vandalico all’interno dell’Istituto Viganò di Merate, che ha portato al danneggiamento di sei computer, abbiamo immediatamente pensato a come la Fondazione Costruiamo il Futuro potesse intervenire affinché gli studenti non si ritrovassero a subire le conseguenze di questo gesto tanto ignobile quanto stupido. Abbiamo allora pensato di contattare il nostro socio Oreste Panzeri imprenditore e titolare della Vicsam Group di Veduggio, attiva da decenni nel campo dell’Information Technology e dell’Office Automation. La risposta dell’azienda è stata immediata, ci hanno messo subito a disposizione sei computer completi e funzionanti da donare attraverso la Fondazione Costruiamo il Futuro all’Istituto”.

Il Segretario generale della Fondazione Costruiamo il Futuro, Giuseppe Procopio, racconta come la Fondazione abbia deciso di intervenire concretamente dopo aver appreso la notizia sui danneggiamenti di sei computer ad opera di ignoti all’interno dell’Istituto superiore Francesco Viganò di Merate nel corso della scorsa settimana.

“La scuola avrà il tempo di capire chi è l’autore di questa bravata – prosegue Procopio – e fargli capire l’inutilità del suo gesto, ma la cosa fondamentale era evitare che la didattica subisse disagi di qualsiasi tipo. Per questo motivo desideriamo ringraziare pubblicamente Oreste Panzeri titolare della Vicsam Group per l’attenzione che ha dedicato alla nostra segnalazione e la totale disponibilità offerta per trovare una soluzione. Proprio ieri abbiamo consegnato al Dirigente scolastico i nuovi computer: i ragazzi possono fin da subito tornare alla loro regolare attività. La Fondazione Costruiamo il Futuro presta sempre grande attenzione al territorio cercando di far fronte anche ai piccoli problemi quotidiani”.