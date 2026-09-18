Merate, doppio incontro in città il 25 con il campione paraolimpico Mattia Muratore

Il focus verrà posto sul linguaggio della disabilità

Venerdì 25 incontrerà alla mattina le scuole e alle 18 sarà ospite di un appuntamento, promosso dalla Bamp, rivolto a genitori, adolescenti e preadolescenti

MERATE – Doppio appuntamento in città per Mattia Muratore, ambasciatore dello sport paraolimpico, campione del mondo con la nazionale italiana, di cui è stato capitano, nel 2018 di powerchair hockey (hockey su carrozzina elettrica).

Nell’ambito del ricco e partecipato programma di Merate per lo Sport, Muratori sarà infatti protagonista dell’incontro in programma venerdì 25 settembre dalle 10 alle 12 alla palestra della scuola primaria di Pagnano rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle primarie di Montello, Sartirana e Pagnano.

Nel pomeriggio, e per la precisione alle 18, Muratore incontrerà, sempre in palestra, genitori, adolescenti e preadolescenti per riflettere sul modo in cui le parole possono influenzare la percezione della disabilità. L’appuntamento, inserito nel percorso “Genitore si diventa – Bussola per orientarsi”, ha come titolo “Né ‘eroi’, né ‘poverini’. Le parole contano, perché il modo in cui parliamo di disabilità cambia il modo in cui la viviamo”. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Bamp, sarà un momento di ascolto e confronto sul linguaggio, sugli stereotipi e sul modo di mettere al centro, prima di tutto, la persona.

Tra aspettative, imprevisti e “qualche osso rotto”, non sempre soltanto in senso metaforico, Mattia Muratore accompagnerà i partecipanti in una riflessione sul peso delle parole quando si parla di disabilità.

L’appuntamento rientra nel ciclo promosso grazie al coinvolgimento dell’Ambito territoriale sociale di Merate, Retesalute, La Vecchia Quercia e il Comune di Merate.