Merate, due incontri con il filosofo Lorenzo Gasparrini per riflettere sulla violenza di genere

Il 29 conferenza in Auditorium e il 30 incontro con gli istituti superiori del territorio

Al centro degli appuntamenti la riflessione sul perché il femminismo serva anche agli uomini

MERATE – Prima la serata aperta all’intera cittadinanza, poi l’incontro con le scuole. Il filosofo Lorenzo Gasparrini sarà protagonista di due iniziative promosse dal gruppo Ora Basta in vista del 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il primo appuntamento è in agenda giovedì 29 ottobre alle 20.45, quando Gasparrini salirà sul palco dell’auditorium comunale per sviscerare il tema “Perché il femminismo serve anche agli uomini”. Formatore e saggista, Gasparrini lavora da ann a favore dei diritti delle donne analizzando e mettendo in discussione i modelli tradizionali di maschilità, le dinamiche del patriarcato e le forme linguistico- culturali che alimentano la violenza di genere. “Il suo approccio propone un coinvolgimento attivo degli uomini nel dibattito femminista, dimostrando come la parità di genere sia una condizione fondamentale per la liberazione di tutta la società” spiegano da Ora Basta.

Le stesse tematiche saranno al centro dell’incontro in programma venerdì 30 ottobre riservato agli studenti dell’istituto superiore Viganò e del liceo Agnesi. L’obiettivo è quello di offrire alle giovani generazioni uno spazio di dialogo e riflessione sui temi delle relazioni d’aiuto, degli stereotipi e della prevenzione della violenza.

Nel nutrito programma di iniziative promosse per il 25 novembre si inserisce anche l’iniziativa inserita nel progetto “Vista dalla luna: Voci e storie di donne invisibili, violate, visionarie”, nato per promuovere azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso l’attività dei Gruppi di Lettura delle biblioteche aderenti. L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle 20.45 nell’atrio del Municipio di Olgiate Molgora con le letture sceniche curate dall’associazione Leggere per gioco ODV.