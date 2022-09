Merate, due nuovi agenti per la Polizia locale: “Più controlli sulle strade”

Dal 1° settembre sono in servizio due nuovi agenti di Polizia locale

Nuova auto elettrica per il comando di piazza Eroi, acquistata tramite un cofinanziamento della Regione

MERATE – “Torniamo finalmente in doppia cifra anche se l’obiettivo sarebbe quello di implementare ulteriormente l’organico arrivando, come dovrebbe essere, a un agente ogni mille abitanti, ovvero 15”. Con queste parole il sindaco Massimo Panzeri ha salutato l’entrata in servizio di due nuovi agenti della Polizia locale, che andranno così a irrobustire la squadra guidata dal comandante Davide Mondella.

Si tratta di Francesco Cirillo e Francesco Itro, 24 anni entrambi e tutti e due all’esordio con la divisa blu. I due agenti sono stati assunti dal Comune di Merate a partire dal 1° settembre dopo aver participato al bando ad hoc predisposto dall’amministrazione comunale. “Grazie a questo concorso abbiamo ora a disposizione anche una mini graduatoria da cui attingere in caso di necessità. Speriamo di poter presto infatti aggiungere un altro agente per rinforzare ulteriormente il comando”.

La pianta organica vede ora operativi 8 agenti, a cui si aggiunge il comandante e un impiegato amministrativo.

In queste prime settimane di servizio, i due nuovi agenti hanno affiancato i colleghi nei servizi di pattugliamento della città, prendendo confidenza con le strade e il traffico meratese.

“Con queste assunzioni abbiamo di fatto tamponato la situazione, visto che abbiamo registrato negli ultimi tempi un certo turn over” ha aggiunto il comandante Mondella, precisando che grazie ai rinforzi appena arrivati sarà possibile potenziare i servizi di controllo del territorio. Tra questi, anche quelli nella zona delle scuole superiori, dove alcune settimane fa si è registrato un incidente con l’investimento di tre studenti e dove, proprio l’altro ieri, gli agenti hanno fermato e multato uno studente alla guida di una moto da cross sprovvista di targa.

“Per quanto riguarda le scuole, la competenza specifica del Comune riguarda la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Ma già dallo scorso anno abbiamo previsto che la pattuglia che si reca alla scuola di Montello per vigilare sull’ingresso degli studenti, prosegua poi il servizio verso via De Gasperi. Continueremo a farlo e ricordo anche che come amministrazione comunale abbiamo già preso provvedimenti e introdotto delle modifiche alla viabilità, come da ultimo l’istituzione della zona 30, per tutelare la sicurezza dell’area”.

Soddisfazione è stata espressa anche per l’arrivo della nuova auto elettrica, una Toyota Corolla full hybrid, acquistata grazie a un cofinanziamento del 50% di Regione Lombardia. “E’ un’auto verde non solo nei colori” ha rimarcato il sindaco, sottolineandone anche l’allestimento moderno e tecnologico che permetterà agli agenti di lavorare in maniera sempre più smart.

E sempre in questi giorni sono entrate in servizio le telecamere di lettura targhe installate all’altezza del passaggio pedonale sulla 342 dir a Cicognola, vicino al bar Glicine. Grazie agli occhi elettronici sarà possibile acquisire, in tempo reale, informazioni sulle auto in transito, come la copertura assicurativa oppure la revisione.