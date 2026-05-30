Merate. Due nuovi televisori per il Day Hospital Oncologico del Mandic

La donazione è stata resa possibile grazie al contributo della Ripamonti Group di Calco

I nuovi televisori sono destinati a migliorare il comfort dei pazienti durante i trattamenti

MERATE – Due nuovi televisori per rendere più confortevole la permanenza dei pazienti durante i trattamenti. È la donazione ricevuta dal Day Hospital Oncologico dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate grazie alla generosità della Ripamonti Group di Calco.

L’iniziativa conferma il legame che da anni unisce l’azienda al presidio ospedaliero meratese. Ripamonti Group sostiene infatti l’ospedale con una donazione annuale, contribuendo all’acquisto di beni destinati a migliorare il comfort e l’accoglienza dei pazienti. Un impegno che prosegue dal 2020 grazie a Fabio Ripamonti e ai dipendenti dell’azienda di Calco.

Nei giorni scorsi Fabio Ripamonti ha visitato il Day Hospital Oncologico, dove è stato accolto dal direttore generale dell’ASST di Lecco Marco Trivelli, dal direttore della Medicina Generale di Merate Paolo Dionigi Rossi, dalla coordinatrice infermieristica Monica Beretta e dal personale del reparto.

La donazione rappresenta un nuovo gesto di attenzione verso il territorio e verso una struttura sanitaria impegnata quotidianamente nell’assistenza ai pazienti oncologici. L’obiettivo è contribuire a rendere più confortevole la permanenza all’interno del reparto, in un contesto che guarda con crescente attenzione non solo alla qualità delle cure, ma anche al benessere delle persone durante il percorso terapeutico.