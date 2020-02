Merate, è iniziato il laboratorio di fotografia di “Aspettando il Maggio Manzoniano”

Ancora posti disponibili per i prossimi tre incontri, a cura dell’associazione FotoLibera

Le lezioni sono riservate agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Merate

MERATE – Ha preso il via con successo il laboratorio fotografico legato all’iniziativa “Aspettando il Maggio Manzoniano” che anticipa l’edizione 2020 del Maggio Manzoniano di Merate, il progetto culturale dell’assessorato alla Promozione Turistica e Culturale del Comune di Merate dedicato alla figura di Alessandro Manzoni.

Il laboratorio, a cura dell’associazione FotoLibera, prevede un percorso di introduzione alla fotografia rivolto ai ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Merate. Dopo il primo incontro che si è svolto sabato 1° febbraio, sono previste altre tre date: 8, 15 e 22 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30 nella scuola Alessandro Manzoni, in via Collegio Manzoni 43 a Merate.

Per chi fosse interessato, segnaliamo che ci sono ancora posti disponibili e la partecipazione è gratuita. Come attrezzatura è richiesta una macchina fotografica (consigliata) o in alternativa lo smartphone. I moduli per l’iscrizione sono disponibili presso la Biblioteca comunale di Merate.