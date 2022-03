Merate, è morta Pinuccia Frati, titolare del negozio StilCasa

Nel 2016 aveva ricevuto la benemerenza civica per la sua storia di impegno e dedizione al lavoro

Commerciante brillante e capace di felici intuizioni, aveva portato in città il marchio Swarowski

MERATE – Un punto di riferimento e un’istituzione del panorama commerciale cittadino. Si è spenta questa notte Pinuccia Frati, 69 anni, titolare del negozio StilCasa di piazza Prinetti, attività nata nel 1973 proprio da un suo sogno, coltivato insieme al marito Franco Barili.

Un esercizio commerciale che, negli anni, ha saputo conquistare la fiducia e la stima non solo dei meratesi, bensì anche delle tantissime persone che sapevano di poter contare sulla cordialità, sulla competenza e sulla professionalità di Pinuccia.

Fu lei ad avere, nel 1985, la felice intuizione di introdurre, tra gli oggetti in vendita, le preziose e ammirate le collezioni Swarovsi trasformando il negozio in una meta fissa degli amanti degli oggetti in cristallo.

Una dedizione al lavoro che le era valsa l’attribuzione nel 2016 della benemerenza civica dell’Ambrogino d’oro da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Massironi che aveva voluto premiare, come si evince dal motto, “la storia familiare, fatta di passione, impegno e grandi sacrifici, che ha generato tanto successo, fino all’attuale e coraggiosa scelta di innovazione, facendo ancor più “brillare” Merate nel mondo”.. Ripercorrendone la biografia, l’amministrazione comunale aveva ricordato l’inizio della sua attività di commerciante, all’età di 20 anni, insieme al padre in un piccolo negozio di casalinghi, ampliato e arricchito, anno dopo anni, con articoli da regalo e lista nozze. Imprenditrice attenta e capace di rinnovarsi, aveva voluto nel 2015 rinnovare completamente il negozio creando spazi luminosi, ampi e accoglienti per valorizzare al meglio i prodotti in vendita.

La notizia della morte di Frati ha fatto rapidamente il giro della città, riempiendo di dolore e commozione le tantissime persone che la conoscevano e l’apprezzavano.

A testimoniare il cordoglio dei colleghi commercianti è la presidente dell’associazione La Nostra Mela Simona Vitali: “Pinuccia è stata un esempio per tutti noi commercianti, ha fatto molto per la nostra Merate. Era capace di essere proiettata nel futuro organizzando con grande passione e nei minimi particolari i suoi eventi Swarovski. Brillante, capace, aveva un sorriso per tutti i suoi clienti che non potevano fare altro che diventare amici. Io e Daniela siamo state vicine di negozio per tanti anni, ci ha visto crescere nella nostra attività ,e come dimenticare quando entrava a cullare i nostri bimbi appena nati. Una grande donna”.

Anche il sindaco Massimo Panzeri ha voluto esprimere parole di cordoglio: “Ho appreso con grande dispiacere che la scorsa notte è mancata, dopo una lunga malattia, Pinuccia Frati, storica commerciante meratese, titolare del negozio Stilcasa di piazza Prinetti e punto di riferimento per tutti gli appassionati dei cristalli Swarovski”. I funerali verranno celebrati giovedì 10 marzo alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Sartirana.