Merate: è morto don Felice Viasco, storico prevosto della parrocchia di Sant’Ambrogio

E’ stato prevosto di Merate dal 1972 al 2005

Aveva 91 anni e, dopo il pensionamento, era stato nominato canonico ordinario del Duomo

MERATE – E’ morto nella notte don Felice Viasco, storico parroco della parrocchia di Sant’Ambrogio a Merate. 91 anni, canonico del Duomo, don Felice ha guidato in qualità di prevosto la parrocchia di Merate per più di 30 anni. Nato a Concorrezzo nel 1928, era stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1953, iniziando la sua missione pastorale come vice parroco nella parrocchia Regina Pacis di Monza. Da qui, nel 1972, era stato trasferito a Merate, comunità in cui è rimasto fino al 2005.

Una presenza, la sua, forte e vitale come dimostrano gli stretti legami mantenuti con la comunità meratese anche una volta lasciato la cittadina brianzola che ha visto crescere e cambiare, accompagnandola nel passaggio dalla tradizione contadina a quella industriale. Una volta raggiunta l’età della pensione, don Felice era stato nominato canonico ordinario del Duomo con funzione diaconale. Al suo fianco, fino allo scorso anno, la sorella Maria, scomparsa nel febbraio 2018.