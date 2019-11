Merate è pronta a vestirsi per le feste: il 23 attive le luci e la pista di pattinaggio

Tante le proposte messe in campo grazie alla sinergia tra Pro Loco, Comune e associazione La nostra mela

Novità dell’anno le proiezioni dinamiche sul Castello Prinetti e la pista da pattinaggio su ghiaccio che resterà a disposizione fino al 6 gennaio

MERATE – Proiezioni luminose dinamiche sul Palazzo Prinetti, la casetta di Babbo Natale e il trenino su rotaia per piccoli in piazza Prinetti e, infine, la pista di pattinaggio su ghiaccio nella nuova piazza Libertà. E’ decisamente uno scenario ricco e originale quello confezionato in occasione delle imminenti festività di Natale dalla Pro Loco Merate insieme all’associazione La Nostra Mela e dell’amministrazione comunale, unite nel voler proporre un ambizioso e innovativo progetto di valorizzazione della città di Merate per l’intero periodo natalizio. L’obiettivo è quello di catturare l’attenzione di meratesi e non, offrendo in particolar modo alle famiglie l’occasione di aggregazione e divertimento.

Dal 23 novembre fino al 6 gennaio

Il ricco cartellone natalizio inizierà il 23 Novembre e si concluderà il 6 Gennaio 2020, per una durata di oltre 40 giorni e numerosi eventi tra cui i mercatini di Natale, teatri e spettacoli per bambini, la pista di pattinaggio e molto altro ancora. Il primo appuntamento da cerchiare sul calendario è quello di sabato 23 novembre quando alle 17.30 si accenderanno le luci sul Castello. Rispetto all’edizione 2018, che già era tanto piaciuta, questa volta le proiezioni luminose, offerte dal Comune alla cittadinanza, saranno dinamiche.

Gli orari della pista di pattinaggio

Subito dopo l’accensione ci si trasferirà nella neonata piazza Libertà per inaugurazione della pista di pattinaggio. Duecento metri quadri di ghiaccio a disposizione di grandi e piccini che vorranno cimentarsi, oppure perfezionarsi con i pattini su ghiaccio. La struttura sarà gestita da una società esterna e resterà aperta fino al 6 gennaio. Ecco gli orari di apertura: da lunedì a venerdì: 15 -19, sabato: 10-12 e 15-23 e domenica: 10-12 e 15 -19.

L’iniziativa Plastic for future

Sarà aperta anche il giorno di Natale e il 1 Gennaio durante il pomeriggio, mentre il 26 Dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Sempre sabato si svolgerà l’iniziativa Plastic for future, ovvero una piccola idea per salvare il nostro ambiente. Ad ogni bambino che consegnerà una lattina o bottiglietta di plastica, favorendo così il riciclo, verrà regalato un libro o un gadget.

Gli altri eventi natalizi

Domenica 15 Dicembre 2019 tornerà invece il consueto appuntamento con il mercatino di Natale nel centro storico di Merate. Saranno presenti le bancarelle degli hobbisti e dei trucks food oltre ad eventi di intrattenimento per famiglie e bambini in Piazza Prinetti, Via Baslini, Piazza Eroi, Piazza Vittoria, Via Manzoni, Piazza Libertà. Domenica 22 Dicembre 2019, durante il pomeriggio, scambio di auguri in Piazza tra le Associazioni di Merate. Martedì 6 Gennaio 2019 infine presso il Centro Sociale Anziani di Piazza Don Minzoni si terrà lo spettacolo di teatro e animazione per bambini dal titolo “Albero di Natale e altre storie” in collaborazione con la cooperativa Sineresi