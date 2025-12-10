Merate: è realtà la nuova palestra del liceo Agnesi e dell’istituto Viganò

L’inaugurazione è avvenuta questa mattina, mercoledì

La palestra, dal costo di 3 milioni e 500mila euro, è stata realizzata dalla Provincia grazie a un contributo del Pnrr

MERATE – Bella, moderna, funzionale e luminosa: così si presenta la nuova palestra del liceo Agnesi e dell’istituto Viganò, inaugurata questa mattina, mercoledì. A realizzare l’intervento la Provincia di Lecco, che quattro anni fa aveva candidato il progetto al bando del Pnrr, ottenendo un cospicuo finanziamento dall’Europa.

“Siamo molto contenti di questo traguardo raggiunto, che conferma il nostro impegno per il settore scolastico” ha esordito la presidente di Villa Locatelli Alessandra Hofmann, ringraziando chi ha reso possibili i lavori a partire dall’architetto Gilardoni, passando per la Teknoprogetti Engineerng (con Mauro Bertoni, Fabrizio Villa, Marco Poli e Massimo Missaglia), il coordinamento della sicurezza affidato a Gianmauro Mauri, l’impresa appaltatrice Tipiesse e l’azienda che ha fornito le attrezzature sportive, la Gammasport.

“Stiamo parlando di un investimento pari a 3 milioni e mezzo, di cui 800mila euro messi dalla Provincia e i restanti arrivati dal Pnrr. All’ingresso della palestra vedete la scritta liceo Agnesi, ma questa struttura sarà a uso di entrambi gli istituti: abbiamo dovuto indicare un nome per una questione meramente amministrativa legata al bando, ma questa palestra sarà per gli studenti di entrambi gli istituti superiori”.

Ben 2.400 i ragazzi e le ragazze iscritti ai due plessi di via dei Lodovichi. Un numero su cui ha posto l’accento il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Alessandro Negri, evidenziando come l’attività sportiva sia parte integrante del percorso di crescita e formazione di giovani. Negri ha poi chiamato al suo fianco i consiglieri provinciali Felice Rocca (che 4 anni fa ricopriva la sua stessa delega di referente per l’edilizia scolastica) e Patrizia Riva, condividendo anche con gli esponenti della minoranza l’importante traguardo raggiunto.

Il sindaco di Merate Mattia Salvioni si è unito ai discorsi ricordando l’ottimo risultato raggiunto dagli istituti superiori meratesi nell’indagine Eduscopio: “E’ importante e giusto offrire le migliori condizioni ai ragazzi per potersi esprimere e per studiare: abbiamo un polo scolastico di primo livello di cui essere orgogliosi”. Gli ha fatto eco il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli che ha rimarcato come l’investimento sia arrivato dall’Europa spesso vista come troppo lontana mentre il collega Giacomo Zamperini ha evidenziato la capacità della Provincia di intercettare i fondi e metterli a terra. Ha portato i saluti dell’ufficio scolastico territoriale anche Raffaele Cesana ricordando come l’equilibrio mentale viaggi di pari passo con quello fisico.

Appassionato l’intervento della dirigente scolastica dell’Agnesi Sabrina Scola: “Non potevo di certo immaginare che la richiesta avanzata 4 anni fa di spianare il terreno precedentemente utilizzato a orto per trasformarlo in un campetto da calcio diventasse una palestra così bella”. La collega del Viganò Carmen Saffioti si è unita nei ringraziamenti parlando di un “grande dono per i nostri ragazzi. La scuola di oggi ci chiede benessere, inclusione e partecipazione: questa struttura va proprio in questa strada. A voi ragazzi il compito di avere cura e mantenere questa struttura”.

Dalle parole si è poi passati all’inaugurazione vera e propria con una partita di pallavolo che ha visto sfidarsi l’Agnesi contro il Viganò.