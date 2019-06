Merate, è tempo di asfaltature. E Via San Francesco riapre a doppio senso

Riaperta anche via San Francesco: la strada è stata allargata, a settembre poi la posa del manto di asfalto definitivo

Prevista la chiusura di via Antonio Baslini dal 1° al 6 luglio: predisposta dalla Polizia locale un’ordinanza

MERATE – E’ tempo di asfaltature per diverse strade della città. Gli interventi riguardano alcune strade importanti come la centralissima via Antonio Baslini, via San Vincenzo, via Bianchi e via San Rocco. I lavori rientrano in un lotto di opere pubbliche già predisposte dalla passata amministrazione che la Giunta guidata dal sindaco Massimo Panzeri, assessore anche alle opere pubbliche, sta portando avanti.

Dal cimitero fino a via San Rocco

Gli interventi dovrebbero chiudersi nel giro di una settimana senza comportare, complice anche il clima già vacanziero, grossi disagi alla viabilità. “Gli operai saranno al lavoro lungo le strade che da sotto il cimitero portano al laghetto di San Rocco a Sartirana – puntualizza il primo cittadino – . Chiaramente lavoreranno per lotti e non sarà necessario predisporre appositi provvedimenti viabilistici visto che la viabilità sarà regolata nei tratti interessati a senso unico alternato con dei movieri”.

La chiusura di via Antonio Baslini dal 1° al 6 luglio

Più complesso dal punto di vista della viabilità e dell’impatto sui residenti l’asfaltatura in via Antonio Baslini. Settimana prossima, la strada che dalla chiesa collega al cimitero sarà interdetta al traffico, anche pedonale, dalle 6 alle 17.

E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal responsabile della Polizia locale Roberto Carbone, facendo seguito alla nota inviata in Municipio dalla ditta Oggionni Lavori stradali Cambiago 2000 srl che ha in appalto i lavori di riqualificazione di alcuni assi stradali e marciapiedi del centro cittadino. L’ordinanza consente il transito ai soli residenti per l’accesso alle proprie abitazioni, compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori. La strada, normalmente a senso unico e già riservata ai soli residenti, sarà percorribile a doppio senso di circolazione, solo per i residenti che dovranno accedere alle proprie abitazioni. Le auto e i mezzi provenienti da via Cerri dovranno svoltare a destra in via San Vincenzo o a sinistra in via Oreste Bonfanti. Infine, verrà vietata la sosta negli 11 parcheggi situati all’ingresso di piazza Monsignor Franco Longoni (piazzale del cimitero), proprio davanti l’ex oratorio di San Rocco.

La riapertura di via San Francesco a doppio senso di circolazione

Intanto è stata riaperta al traffico nel doppio senso di marcia via San Francesco, la strada trasformata nelle scorse settimane in senso unico per permettere l’intervento di allargamento dell’arteria.

La via che dalla rotonda di Pagnano collega a Viale Cornaggia è stata riaperta provvisoriamente a doppio senso. “A settembre provvederemo a posare il manto di asfalto definitivo – conclude Panzeri -. La strada si deve assestare e così abbiamo provveduto a riaprirla anche per alleggerire il traffico che, in questo ultimo periodo, si era intensificato sulla provinciale”. Una riapertura, quella di via San Francesco a doppio senso, che arriva, in maniera provvidenziale, nei giorni che precedono la festa patronale di Sartirana, evento che calamita nella frazione meratese molte persone.