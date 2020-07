Merate, ecco come sarà il ritorno in classe: gli orari delle scuole

Create più classi sia alla primaria (27 ore per tutti) che alle medie (con uscita un’ora prima per tutti)

Garantito il servizio mensa. Il documento è stato discusso dal consiglio di Istituto nei giorni scorsi

MERATE – Tutti i plessi della primaria faranno 27 ore a settimana mentre gli studenti delle scuole medie usciranno tutti i giorni un’ora prima. E verranno create delle nuove classi, sia alla primaria che alla secondaria, attraverso la suddivisione dei gruppi attuali in modo da garantire un numero più piccolo di studenti per classe.

Sono queste le principali novità comunicate dall’istituto Comprensivo di Merate in merito al ritorno in aula a settembre. Un anno scolastico, quello in partenza tra poco più di un mese, contrassegnato inevitabilmente dalla riorganizzazione della didattica in relazione all’emergenza Covid.

Il ritorno in classe a settembre

Il documento, pubblicato oggi venerdì dalla dirigente scolastica Stefania Ferrario sul sito internet dell’istituto, è stato condiviso dall’amministrazione comunale. Così come stabilito dall’ordinanza regionale, le attività didattiche riprenderanno in presenza il 7 settembre 2020 per la scuola dell’Infanzia e il 14 settembre 2020 per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

“L’impianto organizzativo è stato definito tenuto conto delle Linee Guida ministeriali del 26 giugno 2020, delle norme di sicurezza delineate dai documenti tecnici scientifici, degli spazi a disposizione e dell’organico docente assegnato – ha puntualizzato, nella nota, la dirigente – . Eventuali modifiche potrebbero intervenire sia all’avvio che in corso d’anno in seguito a nuove indicazioni ministeriali e/o allo sviluppo dell’emergenza epidemiologica”.

Il criterio che ha guidato la proposta è quello di garantire l’equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute e alla sicurezza.

Da 30 a 36 classi

Dai sopralluoghi effettuate nelle scorse settimane è emerso che i plessi meratesi non hanno bisogno di ingenti interventi di edilizia leggera per sistemare gli spazi e renderli idonei alle indicazioni antiCovid. Sarà però necessario rivedere la costituzione dei gruppi classe in base, prioritariamente, al criterio numerico. Dalle 30 classi per la primaria presenti nell’ultimo anno scolastico nelle elementari di Merate si arriverà a 36, sono in corso le suddivisioni o rimodulazioni.

A Pagnano, ad esempio, da 5 classi si passerà a 6 classi: l’aula in più verrà ricavata utilizzando lo spazio aule già presente nella scuola. Alla primaria di via Montello le classi diventeranno 20 mentre a Sartirana 10. La rimodulazione delle classi verrà effettuata dalla commissione sulla base dei criteri di formazione delle classi.

La rimodulazione delle ore scuole

La creazione di nuove classi ha comportato, in base all’organico attuale di docenti, una diminuzione delle ore scuola, che saranno di 27 ore a settimana in tutti i plessi della città, in linea comunque con le linee guida ministeriali. Il che vuol dire che tutti gli studenti non effettueranno più il rientro del venerdì mentre le classi di Montello che prima facevano le 40 ore vedranno una riduzione dell’orario scolastico.

Per quanto riguarda invece il servizio mensa è stato mantenuto sia per la scuola dell’infanzia e primaria con organizzazioni differenti a seconda dei plessi. I percorsi di entrata e di uscita saranno differenziati a seconda della classe e dei plessi. Gli ambienti saranno puliti e sanificati costantemente nel corso della giornata.

Vediamo punto per punto le novità:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Nessuna variazione nella costituzione delle sezioni e dell’orario.

SCUOLA PRIMARIA PAGNANO

GRUPPI CLASSE: si costituiranno 6 gruppi

ORARIO:

SCUOLA PRIMARIA MONTELLO

GRUPPI CLASSE: si costituiranno 20 gruppi

ORARIO:

SCUOLA PRIMARIA SARTIRANA

GRUPPI CLASSE: si costituiranno 10 gruppi



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GRUPPI CLASSE: 23

• le classi prime e le classi seconde rimarranno rispettivamente 8 e 7

• alcune classi terze saranno suddivise in gruppi classe con lezione in modalità integrata in presenza

ORARIO: dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì

ORGANIZZAZIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO

Scuola dell’Infanzia

A partire da lunedì 7 settembre 2020 gli alunni di 4-5 anni avranno l’ingresso dalle ore 7.45 e la fine attività alle ore 13.00, con mensa, fino al 17 settembre 2020.

Gli alunni di 3 anni avranno l’ingresso il giorno 8 settembre 2020 alle ore 9.30 e l’uscita alle 11.30, senza mensa fino al 24 settembre.

Dal 21 settembre tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia di 4-5 anni inizieranno le lezioni a tempo pieno (ore 7.45 – 16.00).

Scuola Primaria

inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2020 con orario antimeridiano senza mensa fino al 21 settembre.

Primaria Pagnano e Montello: ingresso ore 8.10 – uscita alle ore 12.15

Primaria Sartirana: ingresso ore 8.35 – uscita alle ore 12.40

Scuola Secondaria di Primo Grado

inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2020 con orario 8.00-13.00.

Maggiori dettagli verranno comunicati prima dell’inizio della scuola