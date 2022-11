Merate. Ecco i benemeriti 2022: il 7 dicembre la consegna degli Ambrogini

Verranno conferite cinque benemerenze civiche e tre encomi speciali

La Giunta ha deciso i vincitori dell’Ambrogino 2022: sono Pierpaolo Arlati, Anna Guidato, Andrea Massironi, Maria Alessandra Panbianco e la fondazione Scuola dell’infanzia Don Angelo Perego

MERATE – Cinque benemerenze civiche e tre encomi: anche quest’anno la città si fermerà per omaggiare le persone e le istituzioni che si sono particolarmente distinte all’interno della comunità portando in alto il nome di Merate.

L’appuntamento con la consegna degli Ambrogini, giunti alla 56esima edizione, è in programma come da tradizione nel pomeriggio del 7 dicembre, con ritrovo alle 16 all’auditorium Spezzaferri.

Dopo aver preso visione delle numerose segnalazioni giunte al Protocollo, alcune delle quali plurime a sostegno della stessa candidatura, la Giunta guidata dal sindaco Massimo Panzeri ha individuato i destinatati del riconoscimento civico, dando lustro soprattutto a chi, da anni, è impegnato in attività di promozione della città con iniziative aggregative, formative e culturali.

Le benemerenze verranno conferite infatti, a Pierpaolo Arlati, da sempre anima della banda sociale Meratese. Assessore ai lavori pubblici nella Giunta capitanata da Battista Albani, Arlati è stato per anni presidente della banda cittadina. Verrà premiato per l’impegno civico e sociale profuso in tanti anni di attività nel territorio comunale e non solo.

Il riconoscimento andrà anche ad Anna Guidato, presidente del Comitato gemellaggi, come plauso per l’importante lavoro di promozione del territorio svolto.

Spazio quindi a un ex sindaco, ovvero ad Andrea Massironi, alla guida della città dal 2014 al 2019, per “l’appassionato impegno civico dimostrato nei lunghi anni trascorsi all’interno dell’amministrazione comunale, dove, prima di suggellare la “carriera” indossando la fascia tricolore, ha ricoperto diversi ruoli.

La benemerenza verrà attribuita anche al notaio Maria Alessandra Panbianco, presidente della scuola di musica San Francesco e della consulta Cultura e Istruzione “per l’importante attività sociale, culturale e di supporto alle associazioni”.

Infine, un plauso speciale alla fondazione Scuola dell’infanzia don Angelo Perego, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 150 anni di presenza sul territorio a fianco delle famiglie meratesi.

Sono invece tre le benemerenze che verranno conferite. A riceverle il gruppo di volontari della riserva naturale del lago di Sartirana per la costante e appassionata cura del sito di interesse comunitario, Mihaela Chrili, studentessa della scuola media Manzoni, per il grande lavoro di interprete e accogliena svolta con i compagni ucraini in fuga dalla guerra e i medici dello studio di medicina generale associativa Medicina Villa Confalonieri, da qualche settimana operativo nell’ex sede del Municipio.