Merate, ecco i vincitori degli Ambrogini e degli encomi 2024

La cerimonia di consegna avverrà il 7 dicembre alle 16 in Auditorium

Ambrogino d’oro a Dario Perego, al gruppo Ora Basta e alla memoria di Giulia Pozzebon. Encomi alla Pasticceria Ravasi e al Garage San Carlo

MERATE – L’Ambrogino al dottor Dario Perego, ex sindaco da poco andato in pensione; al coordinamento di associazioni Ora Basta, attivo nel campo della prevenzione e della sensibilizzazione sulle politiche di genere e contro qualsiasi tipo di discriminazione e alla memoria di Giulia Pozzebon, capace di seminare, in soli 35 anni di vita, tanti germogli a difesa delle donne migranti e dei più poveri.

Oltre all’encomio a Volontari Civici Comune di Merate (da quelli della biblioteca a quelli del lago Sartirana, passando per il piedibus, quelli della regolazione del traffico davanti alle scuole medie Manzoni e quelli che stanno garantendo il regolare afflusso dei visitatori alla mostra de “Il Narciso” di Caravaggio), alla Pasticceria Ravasi con la sua storia ultracentenaria e il Garage San Carlo, da 70 anni un punto di riferimento storico per la città.

La Giunta ha reso noto i destinatari delle prestigiose benemerenze civiche, attribuite ogni anno in occasione della festa patronale di SantAmbrogio, il 7 dicembre, per celebrare l’impegno, il talento e il contributo straordinario di cittadine e cittadini, associazioni e realtà locali che hanno arricchito la comunità e promosso i valori civili e sociali della nostra città.

Ecco nel dettaglio le motivazioni

Premiati “Ambrogino d’Oro” 2024

• Dott. Dario Perego – Per il supporto e l’instancabile dedizione negli oltre 40 anni come medico di base e per il suo prezioso contributo alla comunità di Merate nei due mandati da Sindaco.

• Coordinamento di Associazioni “Ora Basta” – Per l’impegno incessante per affermare la centralità ed eguaglianza della donna nella società sapendo fare squadra e coinvolgendo una rete di associazioni e scuole del territorio.

• Giulia Pozzebon (alla memoria) – Perché un tragico avvenimento non può fermare il germoglio piantato in questi anni da Giulia in prima persona a difesa delle donne migranti e dei più poveri. Ora, attraverso un fondo in sua memoria in collaborazione con la Fondazione Comunitaria Lecchese per il sostegno a percorsi di formazione, studio e ricerca o associazioni e organizzazioni del terzo settore che si occupano di tematiche quali migrazioni e genere.

Encomi della Città di Merate 2024

• Volontari Civici Comune di Merate (ritireranno il premio un volontario per ambito: biblioteca, lago Sartirana, piedibus, volontari Caravaggio, volontari regolazione traffico scuole medie Manzoni) – Per l’impegno instancabile che quotidianamente in diversi ambiti i volontari civici offrono alla comunità, un aiuto spesso silenzioso ma determinante per tutte e tutti noi. Con l’auspicio di continuare a far crescere il gruppo così che ognuno di noi possa fare ancor di più la propria parte per la comunità di Merate.

• Pasticceria Ravasi – In una storia ultracentenaria (risalgono al 1840 i primi scritti sull’attività) passione e tradizione dolciaria hanno reso ogni occasione speciale per la comunità di Merate e punto di riferimento di generazione in generazione per tutte e tutti i meratesi e non solo.

• Garage San Carlo – Da 70 anni un punto di riferimento storico per la Città che, nel corso dei decenni, ha saputo evolversi insieme al cambiamento dei tempi e della mobilità, guardando sempre al futuro senza dimenticare le proprie radici.