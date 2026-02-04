Merate, ecco il calendario delle giornate ecologiche

Si comincia domenica 8 febbraio

Previsti due appuntamenti speciali riservati alle scuole

MERATE – Sei date, a cui se ne aggiungono due straordinarie con le scuole. E’ il nutrito calendario delle giornate ecologiche organizzate dal Comune in sinergia con Silea e Plastic Free con l’obiettivo di rendere più pulita la città sensibilizzando la popolazione sul rispetto dell’ambiente e l’ecologia.

Il primo appuntamento è in programma domenica 8 febbraio con focus su Sartirana e Cassina. Sarà poi la volta del 12 aprile con Novate e via Bergamo, del 17 maggio a Brugarolo, del 20 settembre in viale Verdi, del 18 ottobre a Merate centro e del 15 novembre a Pagnano e Cicognola.

Sono previsti altri due appuntamenti di raccolta straordinaria il 7 marzo con il coinvolgimento dell’istituto Viganò e il 22 aprile, in occasione della giornata della Terra, con l’istituto comprensivo Manzoni.

Per tutte le giornate ecologiche il ritrovo è fissato alle 9 in location che verranno comunicate sotto data.