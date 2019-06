Merate, ecco il calendario di “E…state a Merate” con la Pro Loco

Si comincia sabato 8 con il concerto rock all’area Cazzaniga. Il 16 risottata in piazza

Sono tante le iniziative messe a punto dalla Pro Loco per animare e colorare le sere d’estate per i meratesi

MERATE – E’ ricco e variegato il programma di “E…state a Merate”, il calendario di eventi messo a punto dalla Pro Loco per accompagnare i meratesi nei mesi di giugno e luglio. Si comincia sabato 8 giugno con l’appuntamento in programma all’area Cazzaniga. Qui alle 21 andrà in scena Rock Experience Vol. 5, concerto rock a cura degli allievi della scuola di musica di Musicarte lab. Per chi lo vorrà, sarà possibile cenare in compagnia a partire dalle 20 presso lo stand della Pro Loco con panini e salamelle, bibite e tanto altro.

Domenica 16 la risottata in piazza

Domenica 16 giugno invece doppio appuntamento con le visite guidate a Villa Confalonieri. Due gli orari previsti: alle 14 e alle 16.30. Durante il tour tra le stanze dell’ex Municipio di Merate verrà anche presentato del materiale fotografico inedito della Villa negli anni della sua costruzione. Alle 17, sempre in Villa Confalonieri, Annamaria Cecchetto terrà una conferenza sulla poetica di Michelangelo Buonarroti dal titolo “Tra Arte e Poesia: la scoperta della Parola. Uno sguardo inedito su Michelangelo” ad ingresso libero. Infine, alle 19.30, in piazza Prinetti è prevista la Risottata in Piazza, dove una lunga tavolata colorerà il cuore di Merate. Si consiglia la prenotazione in sede negli orari di apertura poiché i posti sono limitati.

Venerdì 21 il pic nic urbano

Ci si ritroverà sempre a mangiare, ma questa volta per un pic nic urbano, venerdì 21 giugno, quando piazza degli Eroi verrà invasa dai cestini con cibi e bevande di ogni partecipante. Inizio in musica invece per il mese di luglio con il concerto tributo a De Andrè”Tra le corde dell’altalena” sabato 6 luglio all’area Cazzaniga. Appuntamento con il teatro infine sabato 20 luglio con la compagnia “I bagai di Bernareggio” in scena all’auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” alle 21 “Il Burattinaio” di Arthur Schnitzler.