Merate, ecco il concorso “Facciamo un’impresa” riservato agli under 35

La presentazione del progetto avverrà martedì 14 gennaio alle 18.30 a Villa Confalonieri

Per i vincitori previsto un percorso di coaching gratuito e la possibilità di utilizzare gratuitamente una postazione di coworking

MERATE – L’obiettivo è intercettare e supportare le migliori idee e i migliori progetti di imprenditoriale sociale promossi da under 35 residenti nell’ambito meratese. Verrà presentato ufficialmente martedì alle 18.30 a Villa Confalonieri “Facciamo un’impresa”, iniziativa promossa da Retesalute nell’ambito del progetto Piazza l’Idea – lo spazio giovani 2.0 e realizzata con la collaborazione del Rotary Club Merate Brianza e del Consorzio CS&L.

Il concorso è perciò rivolto a giovani e giovani professionisti fra i 18 e i 35 anni, a imprese attive da non più di un anno, in cui operino almeno il 50% di giovani residenti nel Meratese e organizzazioni no profit gestite da almeno il 50% di giovani sempre residenti nel territorio. Le sette migliori idee e progetti selezioni riceveranno la possibilità di fruire gratuitamente di un percorso di 10 ore di coaching individualizzato realizzato da esperti di imprenditoria e la possibilità di ottenere una postazione gratuita presso lo spazio di coworking Piazza l’Idea a Merate negli orari di apertura del coworking.

Per partecipare è necessario compilare la scheda di presentazione dell’idea imprenditoriale Facciamo un’impresa reperibile sul sito internet di Piazza l’idea e inviare così il tutto via mail a piazzalidea@retesalute.net. Ulteriori domande e chiarimenti verranno inoltre forniti durante l’incontro di presentazione in calendario martedì a Merate.