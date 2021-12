Merate, ecco il nuovo direttivo della Pro Loco. L’obiettivo? Far rinascere l’associazione

Ieri sera si è tenuta la partecipata assemblea per il rinnovo del direttivo della Pro Loco Merate

Martedì la riunione per assegnare le cariche all’interno della nuova squadra che guiderà l’associazione fino al 2023

MERATE – Far rinascere la Pro Loco, la cui attività è stata duramente compromessa negli ultimi due anni dall’emergenza Covid e dalla progressiva sfilacciatura dei volontari. E’ l’obiettivo, importante e ambizioso, del nuovo direttivo eletto ieri, giovedì, durante una partecipata assemblea della Pro Loco. Tanti anche gli amministratori comunali presenti in sala a partire dal sindaco Massimo Panzeri, dagli assessori Franca Maggioni e Fiorenza Albani per passare ai consiglieri di minoranza Patrizia Riva e Gino Del Boca.

42 i soci presenti nella sala civica di viale Lombardia mentre altri 22 iscritti, impossibilitati a partecipare in presenza, si sono avvalsi della possibilità di votare tramite delega.

Il presidente uscente Matteo Albani, affiancato dal precedente numero uno dell’associazione Luca Codara, ha riepilogato per sommi capi l’attività svolta dal direttivo negli ultimi anni, passando poi a presentare le candidature delle persone che hanno dato la disponibilità a entrare a far parte del direttivo, la cui composizione è stata confermata nel numero massimo di 11 persone.

A uno a uno si sono così presentati i candidati con gli uscenti Filippo Cramarossa e Andrea Simonetti, i volti noti di diverse associazioni della città come Giuseppe Papaleo, presidente del Comitato Viale Verdi; Franca Pelosi, del direttivo di Dietro la lavagna; Carlo Porro e Simona Vitali, rispettivamente vice e presidente dell’associazione dei commercianti La Nostra Mela; Simona Russi di Musicarte – lab senza dimenticare Marta Fumagalli, già volontaria in passato della Pro Loco; Monica Villa e Davide Rota. Assenti Alessandro Albertini e Diego Riva, con quest’ultimo che ha affidato la presentazione all’amico Mattia Salvioni. Obiettivo comune rilanciare l’associazione e rivitalizzare la città, proponendo iniziative magari anche semplici ma capaci di calamitare l’interesse e la partecipazione della cittadinanza.

Tre le candidature arrivate invece per il ruolo di revisore dei conti, ovvero Nicola Casati, Stefano Maffi e Letizia Mor.

Approfittando della pausa all’assemblea, dovuta alle operazioni di spoglio, il sindaco Massimo Panzeri ha intrattenuto i presenti sottolineando la buona partecipazione alla serata: “Auguro buon lavoro al nuovo direttivo e voglio garantire il sostegno dell’amministrazione comunale alla Pro Loco non solo dal punto di vista economico ma anche per quanto riguarda gli aspetti burocratici. So che non è facile approcciarsi con il mondo delle amministrazioni comunali ma le regole ci sono e vanno rispettate per cui vi invito già ad abituarvi agli aspetti burocratici e a vederli come un male necessario”.

A prendere brevemente parola, poi, anche Pierpaolo Arlati, volto noto dell’associazionismo della città, che ha sottolineato l’importanza di poter dare una sede centrale, ben visibile e accessibile della Pro Loco, per rafforzarne ancora di più l’aspetto di promozione del territorio e valorizzazione delle iniziative locali. Una provocazione, visto che la Pro Loco ha già una bella sede in via Roma, volta anche a ribadire l’urgenza di investire sulla promozione del territorio anche attraverso le iniziative culturali.

Al termine delle operazioni di spoglio sono risultati eletti Carlo Porro (52 preferenze), Filippo Cramarossa (50), Marta Fumagalli (48), Diego Riva (48), Giuseppe Papaleo (47), Franca Pelosi (47), Andrea Simonetti (46), Simona Vitali (46), Davide Rota (45), Monica Villa (44) e Simona Russi (39). Non hanno collezionato abbastanza preferenze per entrare nel direttivo Alessandro Albertini (19), Marco Ripamonti (10). Da segnalare anche le due preferenze espresse per Matteo Albani e Luca Codara, che non avevano comunque dato la disponibilità a entrare nel direttivo, confermando la volontà a collaborare, come soci, alle attività della Pro Loco.

Ora il neo eletto direttivo si incontrerà martedì per nominare il presidente (in pole position dovrebbe esserci Simona Vitali) e assegnare le relative cariche.