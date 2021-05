Merate: ecco le cinque giornate… dell’ecologia. Robbiani: “L’ambiente è di tutti”

Si parte il 22 maggio dalla frazione di Pagnano: l’iniziativa promossa in collaborazione con Silea

Robbiani: “L’abbandono selvaggio dei rifiuti è una piaga ancora troppo diffusa. Serve maggiore sensibilizzazione”. Posizionate anche le fototrappole

MERATE – Il primo appuntamento è in programma sabato 22 maggio a Pagnano. Poi, a cadenza mensile, fatta eccezione per la pausa estiva, sarà la volta di Brugarolo (19 giugno), Sartirana (18 settembre), Novate (16 ottobre) e del centro (20 novembre). Senza dimenticare l’adesione, il 26 settembre, alla giornata del verde pulito promossa dalla Regione.

E’ nutrito il calendario di giornate ecologiche promosse dall’assessorato all’Ecologia e all’Ambiente guidato dall’assessore Andrea Robbiani. Convinto che tutti i cittadini debbano fare la propria parte per fruire di una città più bella, ordinata e pulita, Robbiani ha deciso di rivolgere un appello a tutte le persone amanti dell’ambiente per rimboccarsi le maniche e dare la caccia ai rifiuti abbandonati per strada. “E’ un’iniziativa che abbiamo promosso insieme a Silea che fornirà il materiale per la raccolta. Abbiamo già individuato le aree da pulire con particolari attenzioni per la pulizia dei bordi delle strade e le aree pubbliche. Purtroppo, quello dell’abbandono di cartacce e di rifiuti, anche di dimensioni grande, è una piaga che continua a essere presente sul territorio. Un modo per contrastare questa tendenza è quello di sensibilizzare la cittadinanza con iniziative di questo tipo”.

L’amministrazione comunale ha anche acquistato delle fototrappole che verranno posizionare nei punti più sensibili, dove si verificano più spesso episodi di abbandono selvaggio. “L’ambiente è di tutti e tutti se ne devono prendere carico”. L’assessore ha anche esteso l’invito a partecipare alle scuole e alle associazioni sperando in una adesione importante.

L’appuntamento è alle 8.30 al parcheggio delle scuole di via Cappelletta dove avverrà la distribuzione del materiale, la formazione delle squadre e l’assegnazione delle aree di lavoro (indicativamente via Monte Bianco, via Monte Rosa, via Promessi Sposi, via della Molgora e località Ceppo). Le operazioni di pulizia si protrarranno fino alle 12 quando verrà verificato tutto il materiale raccolto ringraziando i partecipanti per l’adesione.