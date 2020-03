Merate, emergenza covid 19: potenziati i servizi di pasto a domicilio e teleassistenza

Per attivare i servizi basta rivolgersi telefonicamente in Comune

L’appello dell’assessore al Welfare Franca Maggioni a seguire scrupolosamente le indicazioni di Ats e presidente del Consiglio

MERATE – Emergenza coronavirus: il Comune di Merate potenzia i servizi di pasto a domicilio e teleassistenza al fine di venire incontro alle esigenze delle persone anziane, affette da patologie e sole. Gli uffici del servizio sociale del Comune sono infatti disponibili per attivare questi servizi (così come l’acquisto di farmaci) al fine di evitare che escano di casa persone anziane, affette da patologie croniche, con multimorbilità o in stato di immunodepressione.

I numeri per attivare il servizio sono 039 5915348, 039 5915388, 039 5915351 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. L’assessore al Welfare Franca Maggioni precisa: “Non si tratta di un call center e non sono numeri di emergenza o di informazioni sul coronavirus. Sono numeri raggiungibili durante gli orari di ufficio e per questo si chiede la collaborazione di tutti nel farne buon uso”. Attivata anche una mail servizi.sociali@comune.merate.lc.it

“Ci stiamo altresì attivando per offrire un servizio aggiuntivo per poter richiedere piccole commissioni come fare la spesa” conclude Maggioni ricordando a tutti di rispettare scrupolosamente le disposizioni di Ats Brianza e del Presidente del Consiglio per sconfiggere il virus.

