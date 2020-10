Merate, emergenza Covid: le disposizioni per l’accesso ai cimiteri

Il sindaco invita al rispetto delle norme anche all’interno dei cimiteri della città

Non è escluso il coinvolgimento anche dei volontari della Protezione civile per evitare assembramenti in vista del 2 novembre

MERATE – Rispettare tutte le misure di contenimento del rischio di diffusione del Covid 19 anche in occasione dell’accesso ai cimiteri cittadini. L’invito arriva dal sindaco Massimo Panzeri a pochi giorni dalla ricorrenza del 2 novembre e del periodo dell’anno in cui si fanno più intense le visite ai cimiteri cittadini. “Il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci impone il rispetto di alcune regole. L’accesso ai cimiteri comunali dovrà avvenire nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e, preferibilmente, di guanti in caso di utilizzo delle scope

e degli annaffiatoi”.

Non solo, ma all’interno dei cimiteri è vietato interferire con le operazioni cimiteriali e l’accesso dovrà avvenire, per il tempo strettamente necessario, mantenendo il distanziamento ed evitando ogni forma di assembramento. Proprio per scongiurare la creazione di gruppi di persone troppo vicini gli uni agli altri il custode potrà regolare l’accesso ai cimiteri. Non si esclude neanche l’impiego dei volontari della Protezione civile, a cui verrà data la facoltà di inibire l’accesso al fine di prevenire situazioni di insicurezza.