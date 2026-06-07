Merate: emozioni e applausi per lo spettacolo degli studenti del Viganò del progetto Musica

In scena giovedì sera all’auditorium comunale gli studenti del progetto Musica del Viganò

Lo spettacolo, replicato sabato sera anche a Bellusco, si intitolava “Be True, Keep Changing”

MERATE – Applausi e tante emozioni giovedì sera all’auditorium comunale per lo spettacolo “Be True, Keep Changing” con protagonisti gli studenti che hanno preso parte al Progetto Musica promosso dai professori Rosario Pepe, Claudio Contento e Daniela Mauri.

Filo conduttore dello spettacolo musicale il vento del cambiamento che lambisce ogni aspetto della quotidianità, toccando i sentimenti personali e anche le tematiche sociali e globali, risuonando nell’animo di ciascuno. In questo processo, continuo e costante, di cambiamento la musica ricopre un ruolo fondamentale, trasformandosi in un detonatore delle emozioni e in uno specchio del proprio sentire.

La serata, presentata dalle ex studentesse Mamy Diagne e Sara Cogliati con la partecipazione speciale del musicista Lorenzo Bonfire, ha visto la presenza anche del sindaco Mattia Salvioni che si è congratulato con professori e ragazzi per l’importante percorso svolto durante l’anno scolastico, coinvolgendo tutti gli studenti, da quelli di prima a quelli di quinta, culminato nel bellissimo clima respirato giovedì sera in un auditorium gremito fino all’ultima poltroncina verde.

Lo spettacolo, condotto sotto la direzione artistica di Alberto Biffi e Rosario Pepe, ha visto l’esibizione di Arianna D’Amico, Elisa Decio, Youssef El Yamani, Lester Lerma, Gwen Mendoza, Nicole Montepeloso, Alexia Nora, Iris Sanavio e Effie Trasporte alla voce; Alessandro Castagna, Sveva Nava e Alexander Santacroce al basso; Simone Chirico, Raffaello Gandolfi, Beatrice Mei, Mattia Melis e Matteo Previtali alle percussioni; Dylan Loor, Samuele Fabris, Andrea Iole, Christopher Santacroce, Gabriele Sciarrabba e Tommaso Segreto alla chitarra; Drake Alvarado e Giacomo Basanisi alla tastiera; Federico Milani al violino e Alberto Biffi all’organetto.

Sabato sera “Be True, Keep Changing” è stato replicato al teatro San Luigi di Bellusco, raccogliendo, ancor una volta, gli applausi convinti del pubblico presente.

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