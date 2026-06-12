Merate, entro il 20 giugno la fine dei lavori sulla rete del gas in viale Cornaggia

I lavori, in carico a Le Reti, hanno previsto la sostituzione complessiva di oltre 700 metri di rete gas

L’intervento sta mettendo a dura prova la viabilità nel centro città

MERATE – Sabato 20 giugno: è la data entro cui dovranno essere portati a termine i lavori di riqualificazione della rete del gas che da mesi stanno comportando disagi alla viabilità nel centro città.

Iniziato prima in via Trento, l’intervento è poi proseguito lungo viale Cornaggia mettendo a dura prova la tenuta del traffico cittadino alla prese con un cantiere mobile e con dei semafori, necessaria all’esecuzione dei lavori, che hanno provocato code e rallentamenti.

Dopo l’annuncio della conclusione degli scavi per fine maggio, poi posticipato al 10 giugno e infine al 20 giugno, sembra finalmente arrivato il momento della chiusura del cantiere.

“I lavori – necessari e non più rinviabili – hanno permesso di sostituire complessivamente oltre 700 metri di rete gas, intervenendo sia sui tratti di dorsale intermedia che portano il metano nei quartieri sia sulla distribuzione locale con tubature di più piccole dimensioni che arrivano direttamente alle abitazioni – fanno sapere da LeReti -. L’intervento, particolarmente complesso a livello tecnico sia per la concomitante presenza nell’area cantiere di altri sottoservizi sia per la necessità di garantire la continuità dell’erogazione del gas durante le lavorazioni, assicura l’abbattimento delle dispersioni sulla rete con l’obiettivo di tutelare la risorsa naturale e di garantire la sicurezza della rete”.

La società che si occupa della distribuzione di gas e acqua ringrazia la “cittadinanza per la pazienza dimostrata nel protrarsi dei lavori, che ha consentito di realizzare un intervento strategico per il territorio”.