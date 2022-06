Prevista la pavimentazione in porfido del cortile esterno e il consolidamento del sottotetto

I lavori verranno eseguiti nelle prossime settimane approfittando della sospensione estiva della didattica

MERATE – Sarà un’estate di lavori per il Collegio Manzoni, lo storico edificio, costruito intorno al 1605, che ospita la scuola secondario di primo grado. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di approfittare dei mesi di interruzione dell’attività didattica per portare avanti alcuni interventi di manutenzione del plesso situato nel cuore della città.

I lavori riguarderanno sia l’esterno, con la sistemazione del cortile, che l’interno, o meglio la parte strutturale, con il consolidamento del sottotetto e del solaio.

Per quanto riguarda la sistemazione del cortile esterno, si tratta di un intervento da 82mila euro grazie al quale l’area attualmente sterrata, circa 632 metri quadrati, verrà ricoperta con dei cubetti di porfido in modo da inserirsi in maniera armoniosa con il contesto esistente che presenta diverse tipologie di materiale e relative colorazioni (come colonne in granito colore grigio, intonaco facciate color sabbia, muratura di basamento intonacata colore grigio, marciapiedi in mattonelle di pietra colore grigio scuro etc.). Prevista anche la posa di almeno due caditoie per lo smaltimento acque piovane.

Riguardano invece la parte strutturale dell’edificio i lavori programmati per il consolidamento del sottotetto e del solaio. “Abbiamo ricevuto un contributo ad hoc da parte dello Stato e abbiamo così potuto stanziare 520mila euro per questo intervento,importante per il mantenimento delle condizioni di sicurezza di un edificio che, essendo storico, necessita di attenzioni e costanti manutenzioni” sottolinea il sindaco Massimo Panzeri. Già lo scorso anno, il Comune era infatti intervenuto per il consolidamento di parte del solaio e ora si andrà a completare l’opera con un consolidamento complessivo. “Sono lavori che non si vedono dall’esterno, ma sono fondamentali per mantenere le condizioni di sicurezza e agibilità della struttura in modo che possa continuare a essere la scuola dei meratesi”. Una posizione, quella del sindaco, ribadita in passato anche in Consiglio comunale di fronte alle considerazioni del capogruppo di minoranza Aldo Castelli, scettico di fronte agli elevati costi di mantenimento del Collegio Manzoni.