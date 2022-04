Merate: fa il pieno di… sorrisi la caccia all’uovo della Pro Loco

Successo sabato per la manifestazione ideata dalla Pro Loco

Dopo la caccia alle uova al parco di Villa Confalonieri e al centro anziani, gran finale in piazza con il maxi uovo di cioccolato

MERATE – Grandissima partecipazione per la caccia all’uovo promossa ieri, sabato, dalla Pro Loco per festeggiare insieme a grandi e piccini la Pasqua. Sono state numerose infatti le famiglie che si sono ritrovate nello splendido parco di villa Confalonieri, colorato con il giallo dei narcisi in fiore, per partecipare al percorso, ricco di sorprese e divertimento, programmato dai soci della Pro Loco.

Nel giardino della dimora storica, sede del Municipio fino a qualche anno fa e da poco riqualificato grazie a un importante intervento dell’amministrazione comunale, si è svolta infatti la prima tappa della caccia alle uova con la ricerca degli ovetti di cioccolato nascosti perfino tra le mura di contenimento del giardino della villa.

Una ricerca appassionante e laboriosa che ha visto impegnati i bambini insieme ai genitori. Dopodichè si è passati alla corsa nel sacco con diverse batterie di corridori impegnati a percorrere la pista senza inciampare.

A trionfare, in finalissima, la piccola Matilde di 9 anni. Anche il direttivo della Pro Loco, capitanato da Simona Vitali, si è voluto cimentare, spinto dal tifo del pubblico, nella gara rimediando qualche capitombolo e tante risate.

Ancora i più piccoli sono stati poi protagonisti della corsa con le uova cercando di non fare cadere dal cucchiaino tenuto in bocca l’uovo riposto nella parte concava. La singolare competizione è stata vinta da Tommaso.

Il lungo e colorato serpentone di grandi e piccini si è poi trasferito al centro anziani di piazza don Minzoni, dove è andata in scena la seconda manche della caccia alle uova con nuovi giochi e piccole sfide. Al termine tutti in piazza Prinetti per rompere l’uovo di cioccolato gigante e gustarselo tutto.