Merate, fiamma olimpica: il grazie del Comune per la bella partecipazione corale

“È stata una grande festa per tutta la città, un momento di orgoglio e condivisione”

Un grazie speciale va alle scuole a cui verrà consegnata una foto dell’evento

MERATE – “Un sentito e profondo ringraziamento a tutta la città per la straordinaria partecipazione e il grande calore dimostrato in occasione del passaggio della fiamma olimpica”. A rivolgerlo è, a due giorni dall’evento che ha monopolizzato l’attenzione cittadina, con lo spostamento del mercato settimanale alla domenica, è il sindaco Mattia Salvioni.

“Un grazie speciale va alle scuole di ogni ordine e grado, che hanno partecipato con

entusiasmo e impegno lungo il percorso e alla grande festa in piazza, capace di coinvolgere oltre 2.000 persone. Un’emozione intensa e condivisa, un ricordo unico che resterà impresso nella memoria della nostra comunità”. A ogni plesso verrà inoltre consegnata una foto ricordo, a testimonianza di questa giornata bellissima e irripetibile.

L’elenco dei ringraziamenti è lungo: “Grazie di cuore agli oltre 50 volontari della Protezione Civile, degli Alpini, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, degli Amis de Pumpier, alla Croce Bianca e alla Croce Rossa per il prezioso supporto nella gestione del passaggio; alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine per aver garantito sicurezza e serenità; alle associazioni sportive, alla Pro Loco, agli uffici comunali e a HeyDJRadio per l’aiuto fondamentale nell’organizzazione degli eventi di contorno e l’animazione della festa in Piazza Prinetti. È stata una grande festa per tutta la città, un momento di orgoglio e condivisione”.