Merate, fiera di Sant’Ambrogio: arriva il patrocinio della Regione

Alla tradizionale manifestazione, in programma per la festa patronale, è stato concesso il patrocinio della Regione

MERATE – La fiera di Sant’Ambrogio avrà, da quest’anno, il patrocinio della Regione Lombardia. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una nuova tranche di patrocini destinati a 7 importanti manifestazioni a tema natalizio e presepistico in programma su tutto il territorio regionale. Tra queste c’è appunto la manifestazione tradizionalmente organizzata a Merate in occasione del 7 dicembre, ricorrenza di Sant’Ambrogio, estendendosi anche al giorno dell’Immacolata, con bancarelle artigianali ed enogastronomiche nel centro cittadino, mostre ed eventi, nonché la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche a chi si è particolarmente distinto nel corso dell’anno.

“Sostenere le manifestazioni e i progetti dei nostri territori significa investire sull’identità, sulla cultura e sul valore sociale delle comunità lombarde – sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani –. Attraverso questi patrocini affianchiamo enti, Comuni e associazioni che, con passione e dedizione, mantengono vive le nostre tradizioni più sentite, valorizzano il patrimonio storico e artistico e promuovono momenti di coesione per le famiglie e per i giovani”.

Oltre alla fiera di Merate, Regione Lombardia ha concesso di recente il patrocinio a “Santo Natale 2026” nel Duomo Vecchio di Brescia, “Il Presepe: Emozioni e Tradizioni” a Zanica, “Presepi in Castello” a Vigevano, “Presepe Vivente” a Muggiò, “I grandi maestri del presepio – Famiglia Heide” a Tremezzina e “Presepe Vivente I Capell” ad Argegno.