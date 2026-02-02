Merate, finanziati nuovi interventi di forestazione per una città più verde

Individuate tre aree per la piantumazione di nuovi alberi

Realizzato un frutteto a Brugarolo e un rimboscamento a Sartirana all’interno della Riserva

MERATE – Ventinove mila euro per effettuare nuovi interventi di piantumazione di nuovi alberi, cura del bosco e rimboschimento. E’ quanto ha messo a punto l’amministrazione comunale nell’ambito della tutela e valorizzazione del verde pubblico attraverso il progetto “Forestazione Urbana 2025”, approvato dalla Giunta comunale il 24 novembre 2025.

Tre le aree individuate, scelte per la loro funzione pubblica e per il valore che il verde riveste nella vita quotidiana dei cittadini: l’area Mons. Natale Basilico, con il prolungamento del filare esistente e la messa a dimora di carpini bianchi e di una siepe di schermatura a servizio dell’area eventi; il parcheggio pubblico di via degli Alpini, dove sono stati realizzati nuovi filari alberati con specie diversificate per migliorare il profilo stradale e la qualità ambientale e il parcheggio pubblico di via Gramsci, anch’esso interessato dalla piantumazione di nuove alberature lungo le aiuole.

Le azioni sul verde hanno riguardato anche la sistemazione di un’area a bosco in prossimità della Riserva naturale del lago di Sartirana. Un intervento, quest’ultimo, che è stato possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, volontari e competenze tecniche: i volontari della Riserva, coordinati dal Parco del Curone, insieme ad agronomi specializzati, hanno individuato le piante da asportare per migliorare la sicurezza e la qualità del bosco.

Non solo. L’assessora all’Ambiente Silvia Sesana precisa che “proprio questa sera l’area sarà interessata da un intervento di rimboschimento, a conferma di un approccio che non si limita alla manutenzione, ma guarda alla rigenerazione ambientale nel medio e lungo periodo”.

Infine, a completamento del precedente appalto del verde affidato a Colombo Giardini, è stato inoltre realizzato, oltre al frutteto presso la scuola Primaria di Montello, un nuovo frutteto a Brugarolo, in prossimità della pista di pump track, come spazio verde fruibile e a vocazione educativa.

Un melo è stato invece piantumato presso il Centro Anziani, con un valore simbolico particolare: l’albero sarà destinato a suggellare i gemellaggi con le città di Kappen e Buzancais, rafforzando il legame tra comunità, ambiente e relazioni internazionali.

“Con questi interventi, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di investire in una visione di città più verde e attenta alla qualità della vita, attraverso progetti concreti che uniscono sostenibilità ambientale, partecipazione e valorizzazione del territorio” conclude l’assessora Sesana.