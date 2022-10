Merate, finiti i lavori: ecco il nuovo cortile delle scuole medie

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta questa mattina, martedì, alle scuole medie Manzoni

Soddisfatto il sindaco: “Promessa mantenuta. E ora, entro fine anno, la consegna della nuova palestra”

MERATE – “Avevo promesso ai ragazzi che ci saremmo rivisti all’interno del plesso e così è stato”. Non nasconde la propria soddisfazione il sindaco Massimo Panzeri, invitato questa mattina, martedì, insieme a diversi esponenti della Giunta, alla breve cerimonia di inaugurazione del nuovo cortile della scuola media Manzoni. Si sono infatti conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione dell’area esterna allo storico edificio meratese con la sostituzione della vecchia e scomoda ghiaietta con un nuovo e più performante manto di cubetti di porfido.

“Penso che tra i compiti di un’amministrazione comunale vi sia anche quello di rendere più belli e accoglienti gli ambienti in cui gli studenti trascorrono gran parte del loro tempo” ha precisato il sindaco, ricordando lo stanziamento di circa 90mila euro, finanziato con l’avanzo di amministrazione, per l’esecuzione delle opere. “Ringrazio l’impresa e i professionisti che hanno lavorato anche durante il mese di agosto per velocizzare, il più possibile, i lavori”. Proprio a causa di questo intervento, la classica cerimonia di inizio anno si era tenuta, lo scorso 12 settembre, negli spazi dell’area Cazzaniga e in quell’occasione il sindaco aveva promesso a studenti e docenti che non avrebbero dovuto aspettare tanto per poter tornare a fruire del loro cortile.

“Oggi abbiamo consegnato loro uno spazio rinnovato e abbellito con la posa anche di sedute. Un restyling che, mi è parso di capire interpellando gli stessi studenti, è stato apprezzato anche dagli utenti della scuola. Ho ricordato agli studenti l’importanza di poter contare su degli spazi aggregativi per le attività scolastiche e non solo”.

Dopo aver soddisfatto una prima promessa, il sindaco ha salutato i ragazzi del Manzoni con un nuovo impegno, quello di consegnare loro, entro la fine dell’anno, la nuova palestra. “I lavori sono a buon punto e manca ormai poco. Stamattina ho approfittato dell’occasione per fare vedere lo stabile ai docenti presenti”. Il traguardo sembra ormai dietro l’angolo: chissà che l’amministrazione comunale non riesca a regalare alla cittadinanza la nuova palestra delle scuole media per la festa patronale di Sant’Ambrogio, rinnovando l’appuntamento con il taglio del nastro inaugurato lo scorso anno con la riapertura al pubblico del rinnovato e riqualificato parco di Villa Confalonieri.