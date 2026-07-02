Merate, futuro di Palazzo Prinetti: “Iniziamo dal rilancio della Torre”

Papaleo raccoglie l’appello di Ventrice e rilancia: “Riapriamo la Torre”

Tiene banco in città la questione del rilancio di Palazzo Prinetti e della sua Torre

MERATE – “Il recupero di Palazzo Prinetti? Iniziamo dal rilancio della Torre”. Così la pensa Giuseppe Papaleo, volto noto in città per l’attuale impegno in Pro Loco e la precedente esperienza di presidente del Comitato Viale Verdi, nato con lo scopo di riqualificare e rivitalizzare il viale che attraversa da est a ovest la città, ora sciolto dopo il raggiungimento del risultato.

La questione del futuro dello storico edificio che troneggia in centro alla città, rappresentandone il simbolo ma anche l’emblema del rischio di abbandono e rovina, è tornata al centro del dibattito pubblico grazie all’intervento di Giacomo Ventrice che, fotografando la situazione attuale, ha ribadito l’urgenza di intervenire per il recupero dell’immobile prima che sia troppo tardi.

Finestre aperte, vetri rotti e persiane pericolanti sono purtroppo il biglietto da visita del Castello, bene di proprietà della parrocchia di Sant’Ambrogio. Da qui il grido d’allarme di Ventrice alla cittadinanza affinché si lavori in sinergia per recuperare e valorizzare l’immobile, lavorando allo stesso tempo anche per il rilancio del centro cittadino.

L’appello, condiviso da molti, sta facendo discutere e c’è chi si chiede come passare dalle parole ai fatti, iniziando a lavorare per una riqualificazione concreta e fattiva.

“Quando un problema è grande, dove possibile, bisogna dividerlo in problemi più piccoli” analizza Papaleo riportando la questione a terra. “Se aspettiamo il cavaliere bianco che salvi il palazzo e la torre, crolleranno prima tutti e due”.

Una constatazione da cui segue una proposta: “Iniziamo a lavorare sulla Torre, simbolo della città. Con una raccolta fondi rivolta alla comunità e a qualche mecenate, si potrebbero finanziare i lavori per renderla accessibile in sicurezza e visitabile”.

Papaleo ha già in mente come procedere: “La parrocchia potrebbe darla in comodato d’uso al Comune che potrebbe utilizzare i volontari delle associazioni cittadine per tenerla aperta, almeno nel fine settimana. Se l’opzione è possibile, io mi metto a disposizione”.

Una disponibilità che, siamo sicuri, non resterebbe isolata qualora iniziasse davvero a muoversi qualcosa per non consegnare Palazzo Prinetti e la sua Torre all’oblio.