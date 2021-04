Merate, giornata autismo: il Municipio s’illumina di blu. E un video promo di una mostra sul tema

Condiviso anche un video promo della mostra ideata in occasione della giornata autismo

Anche Merate ha deciso di aderire all’iniziativa “Colora di blu le città” promossa in occasione del 2 aprile

MERATE – Anche il Comune di Merate partecipa all’iniziativa “Colora di blu le città” in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo illuminando di blu la facciata di Palazzo Tettamanti. Un segnale di attenzione e vicinanza a chi soffre dei disturbi dello spettro autistico (e alle famiglie coinvolte) espresso anche dalla mostra che l’amministrazione comunale aveva intenzione di organizzare proprio in occasione del 2 aprile.

Non potendo, almeno per ora, allestirla per via delle disposizioni ministeriali legate alla pandemia in corso, l’amministrazione comunale ha deciso di condividere un video promozionale in attesa di poter passare dal virtuale al reale.

Ecco il video: