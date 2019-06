Merate. Giornata sulla sicurezza stradale, premiati gli studenti

Domenica dedicata alla sicurezza stradale con associazioni e forze dell’ordine

Gli studenti dell’istituto Viganò si aggiudicano il concorso della Volvo Truck

MERATE – Fermati, guarda, saluta: la campagna ideata da Volvo Truck fa tappa a Merate per una mattinata dedicata alla sicurezza stradale a cui hanno partecipato associazioni, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Protagonisti gli studenti dell’istituto Viganò, premiati come vincitori del concorso “Stop, look, wave Italia” indetto da Volvo e a cui hanno preso parte oltre mille scuole in tutta Italia.

“La sicurezza è il nostro principio guida – ha sottolineato Claudio Gallerani di Volvo Italia – i veicoli sono dotati di sistemi di sicurezza che ancora più severi di quanto previsto dalla legge”.

La scuola di Merate, vincitrice con i lavori dei propri studenti del contest sulla sicurezza stradale, si è aggiudicata un assegno da 1500 euro. Alle premiazioni era presente anche il sindaco Massimo Panzeri:

“Mi complimento ragazzi che, con il loro risultato, hanno dato lustro alla nostra città” – ha commentato il primo cittadino.