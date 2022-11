Merate, giorno dei morti: la parrocchia ricorda i 73 defunti degli ultimi dodici mesi

Un tabellone è stato affisso all’ingresso della chiesa parrocchiale per ricordare i defunti degli ultimi dodici mesi

Oggi, giorno dei morti, verrà celebrata anche una messa alle 15 al cimitero principale della città

MERATE – Un tabellone con indicati tutti i defunti della parrocchia di Sant’Ambrogio negli ultimi dodici mesi. Come ogni anno, la comunità parrocchiale guidata dal prevosto don Luigi Peraboni ha deciso di ricordare i parrocchiani scomparsi in occasione della ricorrenza del 2 novembre, giorno in cui vengono celebrati i morti.

Sono 73 le persone decedute dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022, di cui 37 uomini e 36 donne. Lo scorso anno erano stati 82, mentre nello stesso periodo compreso tra la fine del 2019 al 2020, complice l’irruzione del coronavirus nelle nostre vite, con la prima, severissima ondata di infezioni da Covid 19, erano stati ben 122.

Sul tabellone, affisso all’ingresso della chiesa, in una navata laterale, sono riportati il nome e il cognome del parrocchiano morto, oltre all’età, al giorno della morte e a quello del funerale. Tra i “volti” riportati nella fotografia scattata dalla parrocchia, anche quello di due ultracentenarie, morte alla veneranda età i 104 anni.

Per ricordare tutti i defunti, oltre alla messa celebrata alle 8.30, verrà celebrata in parrocchia una messa alle 21. Un’ulteriore funzione religiosa è in programma alle 15 al cimitero.