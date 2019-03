Alle 20.45 l’intitolazione dell’Auditorium e poi l’evento organizzato dalle associazioni della Consulta Istruzione e cultura

Il filo conduttore della serata sarà il ricordo, vivo e commosso, di un assessore appassionato e innamorato della propria città

MERATE – Prima l’intitolazione dell’auditorium e poi un evento realizzato da tutte le associazioni culturali di Merate. Sarà una serata nel ricordo, vivo e commosso, di Giusi Spezzaferri quella in programma giovedì 7 marzo a Palazzo Tettamanti. L’appuntamento è alle 20.45 quando si terrà la cerimonia di intitolazione dell’auditorium comunale al vulcanico e entusiasta ex assessore alla Cultura. Pochi giorni dopo la sua morte, avvenuta a inizio febbraio, l’amministrazione comunale aveva infatti deciso all’unanimità di tributarle questo omaggio, decidendo di apporre una targa con il suo nome all’ingresso dell’auditorium.

La cerimonia alle 20.45

“Vogliamo in questo modo ricordare la sua stupenda testimonianza di amministratore appassionato e innamorato della propria città – hanno ribadito il sindaco Andrea Massironi e l’assessore alla Cultura Federica Gargantini – . Lei stessa aveva fortemente voluto, nella passata amministrazione, il completamento dell’Auditorium che già immaginava quale fulcro della proposta culturale di Merate. In questi anni tanti eventi si sono svolti nel nostro Auditorium e accanto all’estro artistico e alla maestria di chi saliva sul palco c’era sempre la nostra Giusi”.

Un evento dedicato a Giusi

E lei ci sarà anche, seppur simbolicamente, giovedì sera quando, terminata la cerimonia di intitolazione, le associazioni calcheranno il palcoscenico per dare vita a uno spettacolo che avrà, come filo conduttore, il ricordo dell’appassionato ed entusiasta assessore alla cultura. A spiegare l’iniziativa è Roberto Ciofi, presidente della consulta Istruzione e Cultura. “All’indomani della scomparsa di Giusi, è venuto spontaneo pensare di ricordarla con un evento a cui partecipassero tutte le associazioni di Merate.Giusi rappresentava infatti, a tutto tondo, la cultura della nostra città”.

Coinvolte tutte le associazioni

Ne è nato così l’evento che andrà in scena giovedì sera. “Si inizierà con una breve esibizione del coro Suono Antico, di cui lei stessa aveva fatto parte, seguito dalla lettura di un testo di ricordo. Dopodiché si alterneranno sul palco le associazioni Piccoli Idilli, ArteE20, scuola di musica San Francesco, Ronzinante proponendo un percorso di poesia, musica, parole e pensieri a lei dedicati”. Il finale non poteva che essere in musica con l’esibizione corale del coro La Torr, del coro Suono Antico e della banda sociale meratese.