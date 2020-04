Merate, gli alpini regalano le colombe agli ospiti delle Rsa e ai pompieri

Sono state distribuite circa 150 colombe

Un segno di vicinanza e di affetto in queste settimane difficili di lotta contro il coronavirus

MERATE – Colombe in dono da parte degli alpini alle Rsa del territorio, ai pompieri e ai dipendenti comunali. Un gesto di affetto e di vicinanza in queste settimane difficili di lotta contro il coronavirus. Ieri, giovedì, le penne nere meratesi hanno distribuito, grazie all’aiuto anche dei volontari della Protezione civile, le 150 acquistate per essere donate agli ospiti delle residenze per anziani Frisia, Villa dei Cedri e Casa albergo Leoni a Sartirana. Il “dolce” pensiero è stato portato anche ai Vigili del Fuoco della caserma di via Degli Alpini e ai dipendenti comunali.

