Merate, gli alpini ricordano il 77esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka

La manifestazione è in programma venerdì 24 gennaio

Alzabandiera e onore ai caduti davanti al Municipio, poi fiaccolata fino alla Chiesa con la celebrazione della messa

MERATE – Prima l’ammassamento davanti al Municipio con l’alzabandiera e l’onore ai caduti; poi la fiaccolata fino alla chiesa dove verrà celebrata la messa. E’ tutto pronto per la celebrazione del 77esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka, avvenuta il 26 gennaio 1943 sul fronte russo. L’evento sezionale è promosso venerdì 24 gennaio dal gruppo alpini di Merate. Il programma prevede il ritrovo davanti al Comune alle 20, l’alzabandiera e l’onore ai caduti alle 20.10 e infine la fiaccolata lungo le vie della città per arrivare alla chiesa parrocchiale di via Sant’Ambrogio. Qui, ale 20.45, verrà celebrata la messa dal prevosto don Luigi Peraboni. A seguire è prevista l’esibizione del coro Stelutis di Brivio diretto dal maestro Valter Sala.