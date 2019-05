Merate, gli studenti del Collegio Villoresi a lezione di educazione stradale

Nel cortile dell’istituto è stato creato un percorso urbano con tanto di strade, rotonde e stop

A piedi, in bici o con il monopattino, gli studenti hanno dovuto mettere in pratica le regole sotto gli occhi attenti degli agenti della Polizia stradale di Lecco

MERATE – A lezione di educazione stradale con gli agenti della Polizia stradale di Lecco. Giornata decisamente diversa dal solito quella di oggi, venerdì 17 maggio, per gli studenti di seconda della scuola secondaria di primo grado del Collegio Villoresi.

Dopo aver ascoltato le parole dei due agenti della Polstrada e guardato insieme a loro un breve video relativo alle regole da osservare per evitare di restare coinvolti in incidenti e tamponamenti, i ragazzi sono usciti nel cortile.

Qui li attendeva infatti la prova pratica. Suddivisi in due gruppi, chi in sella alla bicicletta o al monopattino e chi invece a piedi, gli studenti si sono cimentati in un percorso in cui è stato ricostruita una piccola città con tanto di strade, rotonde e stop da rispettare.

Anche il preside Stefano Motta ha giocato il suo ruolo, trasformandosi per l’occasione in una… vigile statua all’interno della rotonda, dando indicazioni sulle svolte e le precedenze da dare. L’iniziativa di oggi è inserita in un percorso di educazione alla cittadinanza che gli studenti di seconda media stanno effettuando coadiuvati dalle insegnanti Mirella e Francesca. Più che soddisfatti gli studenti che, affascinati anche dalle divise, hanno bersagliato di domande i due agenti soprattutto durante la spiegazione in classe delle regole scritte sul codice della strada. Insegnamenti che fuori hanno mostrato di aver recepito comportandosi con attenzione e diligenza.