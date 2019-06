Merate, gli studenti del collegio Villoresi in pista a Cernusco

Ultimo appuntamento oggi, mercoledì, del progetto “Tutti i colori dello sport” per gli studenti delle medie

In pista a Cernusco per cimentarsi con corsa, salto in alto, salto in lungo e getto del vortex

CERNUSCO – MERATE – E’ stata denominata la giornata rossa, non tanto per il sole rovente di oggi, ma soprattutto perché il rosso è il tipico colore delle piste di atletica.

Questa mattina, mercoledì, gli studenti della scuola secondaria di primo grado del Collegio Villoresi hanno preso parte all’ultimo appuntamento annuale del progetto “Tutti i colori dello sport”.

E così, dopo i “Giorni Verdi” a Mezzoldo, con le gare di orienteering nel bosco, e la giornata bianca sulle nevi chi Chiesa Valmalenco, oggi è stato il turno della Giornata Rossa, dal colore tipico delle piste di atletica. Un’iniziativa attraverso la quale la scuola, diretta dal preside Stefano Motta, propone giornate a tema speciale, dedicate alle discipline sportive non così facilmente praticabili nella palestra della scuola.

Utilizzando la pista di atletica di Cernusco, gli studenti si sono potuti cimentare con le gare di corsa, salto in alto, salto in lungo e getto del vortex. Un modo divertente per prendere confidenza con sport di solito meno praticati durante l’anno scolastico.