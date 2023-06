Merate: gli studenti del Manzoni protagonisti della giornata ecologica

L’iniziativa si è svolta questa mattina, lunedì, grazie alla sinergia tra Comune, Silea e istituto comprensivo

Protagonisti gli studenti delle scuole medie Manzoni che armati di guanti e pinzette hanno ripulito il centro e diverse aree verdi della città

MERATE – Si sono divisi in squadre e armati di guanti, sacchetti, cappellino e pinzetta d’ordinanza hanno setacciato il centro storico e le aree verdi della città a caccia di rifiuti.

Sono stati gli studenti delle scuole medie Manzoni i protagonisti della giornata ecologica andata in scena questa mattina, lunedì, grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, istituto comprensivo e Silea, la società partecipata che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Lecco.

Dieci le classi partecipanti (di prima e seconda) radunata alle 9 nel cortile del Collegio Manzoni per ricevere le indicazioni impartite dal professor Pierantonio Merlini, referente per il plesso. Suddivisi in gruppi, gli studenti hanno prima ricevuto dagli incaricati di Silea il materiale per effettuare la raccolta rifiuti e poi si sono sparpagliati in giro della città alla ricerca di cartacce, mozziconi, fazzoletti, pacchetti di sigarette abbandonati impunemente in strada.

Insieme a loro i docenti, gli alpini e alcuni volontari del Comune in una raccolta rifiuti che, purtroppo, ha confermato l’inciviltà di molti. Tra gli oggetti abbandonati, trovati nelle aiuole o dietro le siepi, anche un resto di un lampadario.

Presenti all’iniziativa anche gli assessori all’Istruzione Franca Maggioni e all’Ambiente Fabio Tamandi e il sindaco Massimo Panzeri che ha portato i saluti iniziali esprimendo l’auspicio di poter arrivare un domani, grazie alla sensibilità delle nuove generazioni, a una città a rifiuti zero.