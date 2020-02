Merate, gli studenti del Viganò consiglieri per un giorno

Stamattina la sala consiliare è stata riempita dagli studenti dell’istituto superiore meratese

Il sindaco e l’assessore Maggioni hanno impartito loro una lezione sul funzionamento della macchina amministrativa

MERATE – Consiglieri per un giorno in Municipio a Merate. Questa mattina, giovedì, gli studenti delle classi seconde dell’istituto superiore Viganò (indirizzo amministrazione, finanza e marketing) hanno infatti potuto conoscere di persona come funziona e come si compone la macchina comunale. Seduti tra i banchi di maggioranza, minoranza e pubblico gli studenti hanno ascoltato l’insolita lezione di educazione civica a loro impartita dal sindaco Massimo Panzeri e dall’assessore all’Istruzione Franca Maggioni. Quest’ultima, avvocato di professione, si è concentrata in particolar modo sul funzionamento del consiglio comunale, illustrando le diverse figure e mansioni previste nell’organigramma comunale. Il sindaco ha invece voluto ribadire l’importanza di impegnarsi a favore della collettività dedicando tempo ed energie per la “cosa” pubblica, invitando i ragazzi a portare avanti anche iniziative di sostenibilità ambientale.