Hanno realizzato un video con un’intervista… impossibile a Messer Leonardo

Il premio del concorso “Tutto per te” è stato conferito il 14 marzo all’istituto Besta

MERATE – Hanno realizzato un’intervista surreale e accattivante a Leonardo Da Vinci, catapultato dal passato in un talk show del terzo millennio. Un’idea originale grazie alla quale gli studenti della 4 G, indirizzo informatica, dell’istituto tecnico Viganò hanno vinto il concorso regionale per scuole superiori “Tutto per te”.

Promosso dall’osservatorio Giovani-Editori nell’ambito del progetto “Il quotidiano in classe” in collaborazione con la Fondazione Cariplo, il concorso aveva come tema Leonardo da Vinci, il genio di cui quest’anno si celebrano i 500 anni dalla morte. A tutti gli studenti iscritti alla competizione è stato chiesto di simulare un dialogo e presentare al genio un’opera artistica, un progetto ingegneristico, una scoperta scientifica legata alla Lombardia e risalente all’ultimo secolo. Gli studenti del Viganò hanno così realizzato una clip dell’intervista impossibile a Messer Leonardo illustrando la storia e il funzionamento della centrale idroelettrica Esterle, costruita lungo l’Adda circa un secolo fa.

Ne è uscito un video, con molte riprese girate all’interno di Villa Confalonieri, che è piaciuto così tanto che gli studenti meratesi si sono aggiudicati il concorso. Insieme a loro i colleghi della 5 C Cat del Lorenzo Rota e quelli della 5 BG, indirizzo grafica, del Caterina da Siena di Milano. La premiazione si è tenuta il 14 marzo all’Istituto Fabio Besta a Milano. Gli studenti sono stati accompagnati dall’insegnante di lettere, il professor Claudio Contento.